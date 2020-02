David Martinez intervient pour affronter Paddy Pimblett

L’ancien champion des poids plumes de Cage Warriors Paddy Pimblett a un nouvel adversaire pour Cage Warriors 113.

“The Baddy” était prêt à affronter son adversaire léger Donovan Desmae le 20 mars à l’Indigo de l’O2 à Londres. Maintenant, il affrontera le candidat italien en forme Davide Martinez, qui est intervenu un peu plus d’un mois avant de faire face au favori des fans de Liverpudlian. L’événement sera diffusé en direct sur UFC Fight Pass.

Pimblett (14-3) a vu ses deux derniers matchs programmés échouer, Joe Giannetti n’ayant pas réussi à faire du poids à Cage Warriors 111 et Desmae se retirant de la prochaine épreuve Cage Warriors 113 pour des raisons personnelles.

Mais Pimblett restera sur la carte et affrontera le débutant promotionnel Martinez (8-2) lors de l’événement de démonstration, qui devrait avoir lieu la veille de l’UFC sur ESPN + 27 à Londres. Martinez se dirige vers l’Angleterre sur une séquence de six victoires consécutives et «Ispanico» cherche à marquer un cuir chevelu de grand nom lors de ses débuts avec Cage Warriors.

Pimblett, qui n’a pas combattu depuis septembre 2018, a dit qu’il était reconnaissant à son nouvel adversaire d’être intervenu pour garder son combat sur la carte.

“J’espère qu’il est prêt pour une ferraille le soir du combat, car je viens faire une déclaration”, a-t-il déclaré.

«Je suis heureux d’avoir un nouvel adversaire sur lequel me concentrer et je tiens à remercier Davide d’avoir mené le combat, car il est la seule personne à vouloir réellement me battre. Tout le monde parle, mais ne marche pas. “

L’événement mettra en vedette un combat pour le titre intérimaire des poids plumes, avec l’étoile montante française Morgan Charriere prête à affronter un adversaire à nommer en temps voulu, tandis que son compatriote, Samir Faiddine, mettra son titre de poids mouche sur la ligne pour la première fois contre l’Anglais Luke Shanks.

Cage Warriors 113 combats confirmés incluent:

CARTE PRINCIPALE

Morgan Charriere vs. TBC – pour le titre intérimaire poids plume

Le champion Samir Faiddine contre Luke Shanks – pour le titre poids mouche

Davide Martinez contre Paddy PimbletDanilo Belluardo contre Mason Jones

Ian Garry contre TBC

CARTE PRELIMINAIRE

Rafael Macedo contre Joe McColgan

Steve Aimable contre Perry Goodwin

Davide Baneschi contre Cory Tait

Nathan Jones contre TBC

Emrah Sonmez contre Aidan Stephen

Kingsley Crawford contre Lewis Monarch

Kris Edwards contre James Hendin

Matthew Bonner contre Jamie Richardson

Coner Hignett contre Darren O’Gorman

Adam Amarasinghe contre Jake Bond

Jack Collins contre Joshua Onwordi

.