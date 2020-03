De La Hoya défie White et Mayweather au concours de pompes COVID-19

L’humble push-up est un aliment de base dans de nombreux entraînements d’athlètes, et maintenant Oscar De La Hoya veut armer l’exercice pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

De La Hoya a exposé son idée de trouver des fonds pour la charité dans une interview avec TMZ Sports.

“Au cours des neuf derniers jours, j’ai fait environ 250 000 pompes et pour chaque pompes, j’ai fait don d’un dollar”, a-t-il déclaré. “Alors pourquoi ne faisons-nous pas cela, mettons au défi nos pairs, nos amis, les chefs d’entreprise, les politiciens ou les propriétaires d’entreprises ou de sports et donnons de l’argent, sensibilisons-nous.”

Sensibiliser au régime push-up totalement fou d’Oscar! Si De La Hoya n’a pas mal indiqué les chiffres, il prétend avoir effectué 27 778 pompes par jour au cours des neuf derniers jours. Bestial. Les 250 000 $ de pompes ont été versés à l’hôpital Adventist Health White Memorial de Los Angeles.

“Au lieu de mettre tout le monde au défi de faire des pompes, pourquoi ne mettons-nous pas tout le monde au défi de faire des pompes, mais à chaque fois que vous le faites, donnez un dollar”, a poursuivi De La Hoya. «Si vous faites cinq pompes, donnez cinq dollars. Si vous faites dix pompes, donnez dix dollars. Imaginez des millions et des millions de personnes qui font cela, nous pouvons aider beaucoup, beaucoup de gens, en particulier les personnes qui nous aident dans ces hôpitaux. »

“Vous n’avez pas besoin de donner des sommes folles, mais vous pouvez sensibiliser les Américains afin que l’Amérique puisse également commencer à donner de l’argent.”

De La Hoya espère que son défi de push-up deviendra viral, mais il aura besoin de l’aide d’autres influenceurs pour que l’idée se propage dans le style Ice Bucket. À cette fin, il a appelé des personnes avec lesquelles il n’a pas toujours été d’accord: le président de l’UFC Dana White et le grand retraité de la boxe Floyd Mayweather.

“Floyd, faisons correspondre ce que j’ai donné, par exemple”, a-t-il déclaré. «Ou je vous mets au défi de pousser le concours. Celui qui gagne, tu dois donner plus d’argent. Faisons-le, aidons les gens! “

Il sera intéressant de voir si White ou Mayweather sont intéressés à participer, compte tenu de la méchanceté de leurs querelles passées avec De La Hoya. White et De La Hoya se sont brusquement disputés lors de la promotion de McGregor contre Mayweather, De La Hoya tentant d’organiser un boycott du combat de «cirque» «blague». Plus tard, De La Hoya commencerait le Golden Boy MMA et critiquerait l’échelle salariale de l’UFC, ce qui aurait amené White à le traiter de «drogué de cokehead».

Toute cette animosité pourrait alimenter beaucoup de pompes.