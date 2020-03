De Mezzocorona, à Londres, à Huntington Beach, retour à Londres: l’histoire de Marvin Vettori

Crédit d’image: Instagram de Marvin Vettori

Marvin Vettori, «Le rêve italien», la quintessence de la confiance en soi, le seul espoir du MMA italien selon ses propres mots.

Vous pouvez dire que l’italien est un vrai juste en regardant le début de sa carrière professionnelle d’arts martiaux mixtes. Les combattants commencent généralement leur chemin en compétition dans leur propre arrière-cour, se coupant les dents dans une zone de confort, mais ce n’était pas le cas pour Marvin Vettori.

À l’âge de 18 ans, il a quitté son domicile à Mezzocorona, une petite ville de 5500 âmes, pour poursuivre son rêve. Son voyage a commencé à Londres, en Angleterre, où il a concouru le 21 mars contre le favori de la ville, Darren Stewart.

“Je me souviens très bien de ce moment de ma vie”, a déclaré Marvin Vettori à BJPenn.com. «Ce fut une période vraiment difficile pour moi. J’avais 18 ans et j’ai déménagé à Londres, je ne connaissais personne. J’ai dormi sur un canapé pendant quatre mois alors que le matin je me promenais pour la ville, à la recherche d’un emploi. Puis j’en ai finalement trouvé un, alors j’ai commencé à travailler le matin et à m’entraîner l’après-midi au London Shootfighter gym », se souvient le combattant italien.

Il a comparé son séjour à Londres à ce que les Italiens appellent le «naia», le service militaire obligatoire.

«Cette période me renforce à bien des égards. J’ai également eu mes premiers combats de MMA professionnels là-bas, dans la promotion Ultimate Challenge MMA. J’ai gagné mes premiers matchs et j’ai remporté le titre pour l’or des poids mi-moyens. Malheureusement, je n’ai pas pu ramener la ceinture à la maison, mais cela m’a aussi aidé. Cela m’a aidé à comprendre ce qu’il faut pour être un athlète professionnel. »

Comme il se souvient, il y avait des moments très difficiles à gérer car il était seul, loin de chez lui, luttant entre la nuit blanche à cause de son travail de videur et les cours au gymnase, jour après jour.

“Ce n’étaient pas les jours les plus faciles, c’est sûr, mais chaque nuage a une doublure argentée”, déclare Vettori. “Après ça [period] personne et rien ne peut plus me faire peur. Grâce à cela, je comprends que rien ne peut m’arrêter. »

Le combattant du Kings MMA, Marvin Vettori, est maintenant sur le point de faire son retour à Londres après sept ans après ses débuts professionnels, alors que l’UFC fait son retour en Angleterre le 21 mars.

«Combattre à Londres, c’est comme me battre chez moi. Maintenant, tout le monde me connaît là-bas, j’ai beaucoup d’amis. Jusqu’à ce que l’UFC n’atterrisse pas en Italie, combattre à Londres signifie se battre dans mon jardin. Il y aura une grande foule pour moi, en espérant que tout le monde sera autorisé à prendre la fuite en raison de l’épidémie de coronavirus. »

À Londres, “The Italian Dream” verrouille les cornes avec le britannique Darren Stewart, connu sous le nom de “The Dentist”, en raison de sa capacité à réarranger les dents de son adversaire avec ses poings. Ses sept victoires professionnelles au KO prouvent que le surnom est le bon.

«C’est un bon attaquant, il a ce pouvoir de KO, je le sais, mais mon QI de combat est bien meilleur que le sien. Je m’attends à un match difficile, mais je vais le dominer avec mon intelligence et mes compétences. Il a aussi un menton et un cardio solides, mais je suis à un autre niveau et je vais le montrer. J’espère qu’il va se battre dur parce que je veux montrer à quel point je me suis amélioré. Après cette victoire, je vais avoir une séquence de trois victoires consécutives et je sais déjà qui je veux. »

Avant l’annonce du combat contre Stewart, certains fans s’attendaient à un adversaire classé parmi les 15 premiers pour le représentant de l’Italie, après ses deux solides victoires sur Cezar Ferreira et Andrew Sanchez, mais il semble que pour Marvin Vettori ce n’est pas grave.

“Ils n’ont proposé aucun autre nom que [Darren] Stewart mais ça va. Je me fiche de faire partie du top 15. Je tiens à être le numéro un mondial. Et après cette victoire, je sais qu’ils vont donner un nom particulier, l’un des meilleurs de ma catégorie. “

Le spectacle de l’UFC à Londres sera présenté par l’ancien détenteur du titre des poids mi-moyens Tyron Woodley, qui affrontera le meilleur concurrent Leon Edwards.

Comment aimez-vous les chances de Marvin Vettori de gravir les échelons de la division des poids moyens et de devenir l’un des meilleurs sous la limite de 185 livres? Déposez un commentaire dans la section ci-dessous, PENN Nation.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.