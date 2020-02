De MMA, il est allé à la boxe, a fait ses débuts et a reçu un coup de grâce spectaculaire

Andrew Case-Allan a abandonné les arts martiaux mixtes pour vivre une nouvelle vie sportive en boxe. Mais la réalité lui a dit qu’à 33 et 186,8 kilos, il n’a pas eu les meilleurs débuts: il a reçu un KO impressionnant.

Les images de son combat sont devenues une tendance dans les réseaux sociaux. La différence de poids entre les deux boxeurs était notable. Au-dessus du ring, il a affronté Colin Sangster dans un combat prévu pour quatre rounds. Au deuxième tour, il a reçu des applaudissements du public en connectant un coup de pied gauche sur le visage de Sangster, qui a combattu avec 123,4 kilos, soit une différence de 63,4 kilos.

Le public a applaudi les actions d’Andrew Case-Allan mais rien ne suffisait. Il a reçu un coup brutal de son rival qui a provoqué une chute qui a effrayé tout le monde. Immédiatement, l’arbitre a compté jusqu’à dix, a décrété le triomphe de Colin Sangster et a appelé à une intervention médicale rapide.

Le message de motivation d’Andrew Case-Allan

Au-delà de ce qui s’est passé dans le combat, Andrew Case-Allan a une page de fans où il a expliqué que son objectif va bien au-delà de la victoire.

«Quand j’ai commencé ce voyage, je pesais 470 livres (213 kilos). Ce n’est pas seulement une page de combat, c’est une motivation pour tous les grands garçons qui pensent qu’il est trop tard. Obtenons-le! “fit-il remarquer.

Et après le combat, il a ajouté et a pris la tranquillité d’esprit: «Quand vous perdez comme je viens de perdre, vous en apprenez beaucoup sur les gens qui vous entourent. J’ai perdu, mais cela ne signifie pas que je devrais m’arrêter. Je suis sur le point d’aller plus fort que vous ne l’avez jamais vu. »