Débat sur les meilleures chansons de tous les temps de l’histoire de l’UFC / MMA

De manière réaliste, sur quoi écrire lorsque le monde MMA entier est fermé? Ici, sur MMAmania.com, nous sommes heureux de partager les dernières séances photo Twitter Beefs et Instagram, mais le marché de la conversation trash est lent sans aucun combat réservé dans un proche avenir, et le paysage devient ennuyeux lorsque personne n’est censé quitter le maison.

Heureusement, nous pouvons encore débattre de minuties relativement inutiles, comme nos chansons de débrayage préférées personnelles, celles qui présentent vraiment parfaitement un combattant. Notez que c’est ma liste, et en tant que telle, elle sera remplie de combattants et de chansons que j’aime. Vous pensez que ma liste est nul? Parfait! Donnez de meilleurs exemples dans la section des commentaires.

Allons-y (dans un ordre aléatoire):

1. Dan Henderson: Lunatic Fringe

À propos de la chanson: “Lunatic Fringe” de Red Rider est sorti en 1981, atteignant le n ° 11 du palmarès radio du Billboard. Thématiquement, il était motivé par une résurgence de l’antisémitisme et l’assassinat de John Lennon.

À propos de l’homme: Dan Henderson s’est d’abord fait les dents en tant que lutteur gréco-romain, représentant deux fois l’Amérique aux Jeux olympiques. Plus tard, il est devenu un véritable double champion de la fierté et s’est battu pour le titre de l’UFC à plusieurs reprises avant de prendre sa retraite en 2016 après avoir détruit le visage du champion et rival Mike Bisping mais perdu la décision.

Pourquoi cela convient: “Lunatic Fringe” est LA chanson pour les vieux lutteurs, jouée lourdement dans le film de lutte classique Vision Quest des années 80. «Hendo», quant à lui, est peut-être le plus ancien lutteur à avoir jamais vécu. Alors qu’il était au milieu de la quarantaine, Henderson a mal tourné autour de l’Octogone, essayant de tuer des adversaires avec sa main droite massive. Sa capacité à lutter a peut-être largement disparu à ce moment-là, mais «Hollywood» incarnait toujours la mentalité de vieux lutteur fou.

2. Urijah Faber: California Love

À propos de la chanson: Le succès de 2Pac en 1996, “California Love”, est survenu peu de temps après sa sortie de prison sur l’album très apprécié (son meilleur?) All Eyez On Me. Il a atteint la première place du Billboard Hot 100.

À propos de l’homme: Faber est un pionnier pour les catégories de poids plus léger, un homme qui a vraiment aidé à développer World Extreme Cagefighting (WEC) avec son titre passionnant. Il s’est également battu pour le titre UFC à plusieurs reprises et a fondé la Team Alpha Male.

Pourquoi cela convient: La marque de Faber est la Californie … et c’est authentique. “The California Kid” sort à “California Love” et a maintenant une adorable fille nommée Cali. Le joueur de 40 ans peut «s’habiller comme un skateur de 50 ans» selon Conor McGregor, mais ça marche pour lui!

3. Darren Till: Sweet Caroline

À propos de la chanson: Neil Diamond! “Sweet Caroline” a atteint le n ° 4 du palmarès de Billboard Hot 100 en 1969 et a depuis été ajouté au registre national d’enregistrement de chansons “importantes” de la Bibliothèque du Congrès.

À propos de l’homme: L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens Till est maintenant l’un des meilleurs prétendants à la ceinture des poids moyens.

Pourquoi cela convient: Darren Till est un garçon. Le Britannique de 26 ans est toujours prêt à détourner, comme voler des taxis ou envoyer des messages ivres à d’autres combattants. Se promener dans un chant excitant à boire est tout à fait approprié.

4. Chan Sung Jung: Zombie

À propos de la chanson: Un hit n ° 1 dans le monde entier, The Cranberries a écrit cette piste comme une chanson de protestation après un bombardement IRA.

À propos de l’homme: “The Korean Zombie” a combattu Jose Aldo pour le titre il y a des années, et il cherche activement à gagner un autre titre en ce moment même.

Pourquoi cela convient: Jung est à la hauteur de son surnom de «Zombie» dans chaque combat, et il se trouve qu’il y a une chanson merveilleusement accrocheuse qui répète le mot «Zombie» dans le refrain. La perfection!

5. Andre Fili: Je me sens bien

À propos de la chanson: La légende du rap de Bay Area Mac Dre a peut-être sorti sa chanson la plus connue en 2004 sur son troisième album studio, Ronald Dregan: Dreganomics

À propos de l’homme: Vétéran de l’UFC depuis 2013, Fili est entré à plusieurs reprises dans le classement et a terminé 12 de ses 20 victoires professionnelles.

Pourquoi cela convient: «Feelin ‘Myself» est une chanson qui représente le hip-hop du nord de la Californie, une scène dans laquelle Fili lui-même est plutôt impliqué. Il s’agit également de la fierté et de la bravade qui accompagnent le fait d’être une mauvaise mère * baiseuse – «Touchy» a ce charisme en pique .

6. Frankie Edgar: coup de pied dans la porte

À propos de la chanson: Un morceau diss destiné aux autres rappeurs new-yorkais, The Notorious B.I.G. a revendiqué son statut de roi du rap même après son assassinat en 1997, Life After Death.

À propos de l’homme: Frankie Edgar a remporté le titre des Lightweight en 2010 et a été l’un des meilleurs candidats pendant presque toute la décennie précédente.

Pourquoi cela convient: Bébé de la côte Est! Edgar est un fier représentant de la scène MMA de North Jersey / NYC, et il y a quelque chose de spécial dans le rythme agressif et rapide aux côtés du sprint frénétique d’Edgar vers la cage.

7. Wanderlei Silva: tempête de sable

À propos de la chanson: Le single “Sandstorm” de Darude en 1999 s’est révélé immortel, durable grâce à sa popularité dans les sports et la culture Internet.

À propos de l’homme: Wanderlei Silva a été à la hauteur de son surnom “Ax Murderer” dans PRIDE, sauvant ses adversaires avec un niveau de violence presque inégalé tout en remportant le titre des poids moyens.

Pourquoi cela convient: Il est difficile de penser à «Sandstorm» ou à Silva sans penser à PRIDE. Ensemble, ils sont un parfait représentant de la promotion défunte, une explosion étrange du passé qui, espérons-le, vivra pour toujours (alias PRIDE NEVER DIE!).

8. Joseph Benavidez: Stranglehold

À propos de la chanson: Avant que Ted Nugent ne soit connu pour être un fou, “Strangehold” a fait sa marque en tant que piste d’ouverture de ses débuts éponymes en 1975 avec son solo de guitare monstrueux.

À propos de l’homme: Joseph Benavidez est peut-être le plus grand combattant à avoir remporté un titre mondial, un concurrent de haut niveau depuis plus d’une décennie.

Pourquoi cela convient: Certaines des plus grandes victoires de Benavidez sont venues par soumission (toute strangulation), et il a fait une fois Tim Elliott taper du pied sur le “Joa Constrictor”.

9. Matt Hughes: un garçon de la campagne peut survivre

À propos de la chanson: Hank Williams Jr. a atteint la deuxième place du classement Billboard Hot 100 en 1982 avec ce single.

À propos de l’homme: Membre du Temple de la renommée de l’UFC, Hughes a remporté le titre des poids mi-moyens deux fois et l’a défendu sept fois au total.

Pourquoi cela convient: Je ne pense pas que cela puisse devenir plus explicite. Hughes s’entraînait dans sa ferme tout en battant des adversaires en titre. Il a également survécu à un accident de train. C’est de la légende!

10. Jose Aldo: Gérez cette ville

À propos de la chanson: Deux fois gagnant d’un Grammy, «Run This Town» semble être LA chanson pour les bandes-annonces de films / jeux vidéo depuis sa sortie.

À propos de l’homme: Le plus grand poids plume de tous les temps, Aldo a remporté la ceinture WEC pour la première fois en 2009 et l’a défendue (également en tant que titre UFC) jusqu’en 2015. Aldo se battra pour l’or des poids coq à l’UFC 250!

Pourquoi cela convient: Celui-ci est tout circonstanciel: Aldo est sorti pour combattre Faber à Sacramento et Mark Hominick au Canada avec une confiance suprême, une garantie qu’il quitterait toujours leurs villes en tant que roi. “Scarface” a été à la hauteur!

Voilà, une liste de certaines de mes combinaisons de chansons et de combats préférés. Postez le vôtre ci-dessous!