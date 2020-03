Décès de Branko Cikatić, premier champion du Grand Prix K-1

Branko Cikatic

Le légendaire combattant croate Branko Cikatic est décédé à l’âge de 65 ans. La nouvelle a été confirmée par son ami et coéquipier, le président de la fédération de Muay Thai. Mario Franic.

Le kickboxeur a été confronté à un certain nombre de problèmes de santé depuis 2018.

Cikatic, il est devenu mondialement connu pour être le premier champion du Grand Prix K-1 en 1993.

En son temps, il était l’un des meilleurs combattants du monde, une légende de la modalité. surtout au Japon, où il a obtenu sa reconnaissance.

Après avoir surpris et remporté le Grand prix, 38 ans, a éliminé ses trois rivaux en une nuit, dont Ernesto Hoost en finale.

Le Croate a remporté divers titres européens et mondiaux de boxe et le Muay Thai, où il a obtenu un record de 87-11. Des années après sa victoire en K-1, il a mis fin à sa carrière car son corps ne lui répondait plus.

Après une brève étape Hollywood, Cikatic a essayé de se faire un nom MMA. Où il a perdu ses deux combats Pride FC.

Depuis MMA.unoNous adressons nos condoléances à la famille Cikatic.