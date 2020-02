Décisions d’Hector Lombard David Mundell

Hector Lombard est de retour dans le cercle des vainqueurs.

L’ancien champion des poids moyens de Bellator n’a pas connu la plus grande fin de sa course à l’UFC, où il a perdu ses six derniers combats.

Mais «Lightning» a fait ses débuts au Bare Knuckle FC samedi soir, et cela a porté ses fruits avec une victoire de main-event contre David Mundell dans le main event du BKFC 10 au Greater Ft. Lauderdale Convention Center à Ft. Lauderdale, Floride.

Lombard a battu David Mundell dans un combat de poids léger grâce à une décision unanime par des scores de 49-46, 48-47 et 48-47.

“J’étais agressif et j’ai marqué les points”, a déclaré Lombard après le combat. «Il sauvegardait tout le temps, mais je lui lève mon chapeau. Je n’aurais jamais pensé que ça allait être si difficile, mais il a fait un bon combat.

«Je voulais être à mains nues parce que je voulais l’expérience, et maintenant je l’ai», a-t-il poursuivi. “Je suis presque sûr que je dois changer mon plan de match et quelques petites choses, mais ce fut une expérience incroyable.”

Comme l’indiquent les deux scores de 48-47, le combat était compétitif, et Mundell espère reprendre le combat.

«J’ai très bien gardé la distance, a dit Mundell, un ancien concurrent de Bellator. «J’ai joué le meilleur jeu de boxe. Je comprends que c’est un coup de poing, et tout le monde veut nous voir le battre, et il a donné plus de pression. Je lui donne des accessoires pour ça, mais revenons en arrière et voyons ce qui se passe. »

Dans le combat en vedette, l’ancien champion des poids plumes de Cage Warriors et concurrent de l’UFC, Jim Alers, est passé à 4-0 dans BKFC avec une décision majoritaire sur Kaleb Harris à 155 livres. Les notes des juges étaient de 50-44, 48-46 et 47-47.

“Notre plan de match consistait à rester en face de lui”, a déclaré Alers, qui a marqué un renversement au premier tour en route vers la victoire. «Il avait une longue portée et une bonne puissance. Je voulais rester proche, utiliser mon corps à corps, ne pas me faire toucher par ces crochets. C’est un dur (gars), cependant. Je l’ai frappé avec des coups durs et il a continué à venir. »

Découvrez les points forts de BKFC 10 dans la vidéo ci-dessus.

Résultats BFKC 10 complets:

Hector Lombard bat. David Mundell par décision unanime (49-46, 48-47, 48-47)

Jim Alers bat. Kaleb Harris par décision majoritaire (47-47, 50-44, 48-46)

Luis Palamino bat. Elvin Brito par décision unanime (49-46, 50-45, 50-45)

Ulysse Diaz bat. Brian Maxwell via TKO – Tour 1, 1:13

Dat Nguyen déf. Abdiel Valazquez via KO – Tour 1, 1:51

Gustavo Trujillo bat. Lorenzo Hunt via TKO – Tour 1, 1:01

Francesco Ricchi bat. Fred Pierce via TKO – Tour 1, 1:38

Travis Thompson bat. Joshua Boudreaux via TKO – Round 2, 0:15

Reggie Barnett Jr. bat. Matt Murphy via TKO – Tour 2, 1:46

.