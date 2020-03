Déclenché! Dana White saccage les médias sur la couverture des coronavirus – «Les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre»

La plupart des médias, y compris les «reporters de douchey» qui couvrent les arts martiaux mixtes (MMA), ont critiqué l’Ultimate Fighting Championship (UFC) pour ses tentatives d’organiser des événements en direct pendant la pandémie de coronavirus, malgré un arrêt dans la plupart des sports majeurs.

Cela ne convient pas au président de la promotion, Dana White, qui s’est déchaîné lors d’une session en direct sur Instagram jeudi soir. Et de façon typique des Blancs, chaque contre-argument est venu enveloppé dans une attaque ad hominem.

“Pensez à ceci: allez en ligne et regardez certaines de ces personnes – et ce n’est pas un coup, c’est juste un fait: les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre couvrent le sport le plus grand et le plus mauvais du monde”, a déclaré White (transcrit par MMA Junkie). «Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire? “

À ce jour, le coronavirus a infecté 254 798 et tué 10 447. L’État de Californie est actuellement sous abri sur place, l’Italie et l’Espagne sont un désastre complet, et des équipes sportives comme Los Angeles Lakers et Philadelphia 76ers ont signalé des athlètes infectés.

L’UFC a été forcé de reporter ses trois prochains événements, mais jure de garder l’UFC 249 à flot.

“Écoutez, les médias peuvent parler autant de merde qu’ils le souhaitent”, a poursuivi White. «Ils ne nourrissent pas les familles. Ils ne s’occupent pas des putains de gens. Nous prenions soin des gens et veillons à ce que tout le monde soit en bonne santé et que chaque combattant qui est avec moi sur la route reçoive de bien meilleurs soins médicaux qu’à la maison – s’ils sont avec moi. Tu sais ce que je veux dire?”

J’étais tout aussi excité que tous les autres fans de regarder l’événement UFC 249 pay-per-view (PPV), titré par Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, mais je préférerais de beaucoup attendre et le faire monter dans une arène à guichets fermés sans distractions que de s’asseoir à travers une émission creuse au milieu du désert juste pour s’assurer que le spectacle respecte sa date du 18 avril.