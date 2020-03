Découvrez le retour de Sean O’Malley dans l’octogone

Sean O’Malley n’a montré aucun signe de rouille annulaire lors de son retour dans la cage.

L’étoile montante invaincue a fait un travail rapide de Jose Quinonez à l’UFC 248, le faisant sortir au premier tour. C’était le premier combat d’O’Malley depuis 2018 et il est survenu après avoir combattu une affaire compliquée avec l’agence américaine antidopage et la Commission sportive de l’État du Nevada qui l’ont forcé à rester sur la touche.

Mais O’Malley (10-0 MMA, 3-0 UFC) a fait un travail phénoménal pour rester en contact avec ses fans pendant son absence, fournissant constamment du contenu sur sa chaîne YouTube. Lundi soir, O’Malley a posté une vidéo de près de 30 minutes, mettant en évidence sa semaine de combat, sa préparation, sa perte de poids et ses obligations médiatiques, jusqu’à la nuit du combat.

Obtenez dans tous les accès regardez “The Suga Show” dans la vidéo ci-dessus.

