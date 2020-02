Découvrez les meilleurs moments de l’UFC dans la ville de Houston avant l’UFC 247: «Jones vs Reyes» (vidéo)

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) fera son retour à Houston, au Texas, ce samedi soir (8 février 2020) pour disputer l’UFC 247 depuis Toyota Center. L’événement à la carte (PPV) – qui est disponible exclusivement via ESPN + – mettra en vedette un combat pour le titre Light Heavyweight entre le champion de la division, Jon Jones, et le meilleur concurrent, Dominick Reyes.

Houston a longtemps été un lieu d’atterrissage préféré pour l’UFC, y organisant plusieurs événements PPV et Fight Night au fil des ans. Donc, avant que Jones et Reyes ne se lancent dans le centre de l’octogone, jetons un coup d’œil à certains des moments les plus mémorables qui ont eu lieu dans «H-Town».

Regarde:

Matt Serra élimine Georges St-Pierre à l’UFC 69 pour remporter le titre des poids mi-moyens en 2008.

Kendall Grove exécute le premier étrangleur D’arce de l’histoire de l’UFC contre Alan Belcher lors de l’UFC 69.

Joe Lauzon soumet Melvin Guillard en 47 secondes à l’UFC 136 (temps forts).

Chael Sonnen bat Brian Stann à l’UFC 136 via une soumission lors du premier combat en 14 mois.

Frankie Edgar monte le retour à KO Gray Maynard à l’UFC 136 pour conserver le titre de poids léger.

Tony Ferguson soumet Mike Rio vs D’arce starter à l’UFC 166.

John Dodson s’effondre après la victoire de KO sur Darrell Montague à l’UFC 166.

Cain Velasquez domine Junior dos Santos pour conserver le titre des poids lourds.

Derrick Lewis remporte la victoire de TKO dans sa ville natale sur Viktor Pesta à l’UFC 192.

Daniel Cormier bat Alexander Gustafsson pour conserver le titre de 205 livres à l’UFC 192 (voir).

Khalil Rountree élimine Daniel Jolly à l’UFC Fight Night 104.

Le coréen Zombie élimine Dennis Bermudez lors d’une mise à pied de quatre ans à l’UFC Fight Night 104 (voir).

Question: Pas d’amour pour la guerre absolue entre Diego Sanchez et Gilbert Melendez à l’UFC 166?

Maintenant, Jones et Reyes chercheront à ajouter un autre moment mémorable à cette liste impressionnante, tout en essayant d’ajouter une autre encoche sur leur curriculum vitae alors que “Bones” recherche son onzième titre défens, tandis que “The Devastator” cherche à remporter son premier titre mondial. .

