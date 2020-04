«Déçu», Jon Jones rompt le silence après le plaidoyer de DWI, admet une «relation malsaine» avec l’alcool

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a publié mardi un communiqué prenant la responsabilité des actions qui ont conduit à sa deuxième arrestation pour conduite sous l’influence.

Jones, 32 ans, a publié la déclaration via la représentante Denise White après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs où il purgera quatre jours de résidence surveillée, un an de probation et remplira d’autres conditions pour éviter la prison. Le champion des poids lourds légers de l’UFC a déclaré qu’il ferait un “travail personnel” pour remédier à une “relation malsaine” avec l’alcool et a remercié ses supporters.

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles», Jones déclaré. «Je suis déçu d’avoir laissé tomber les gens qui m’intéressent le plus, ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA. J’accepte l’entière responsabilité de mes actions et je sais que j’ai un travail personnel à faire qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool.

«J’ai consacré tellement de temps et d’énergie à améliorer ma communauté, et je ne permettrai pas à ce revers personnel d’entraver mon travail au sein de la communauté lorsque nous en avons le plus besoin. J’apprécie vraiment le soutien que j’ai reçu de la communauté d’Albuquerque et de tous mes fans du monde entier. J’ai très hâte de mettre cela derrière moi. Merci à tous pour votre amour et votre soutien continus et prenez soin de vous. »

Jones a été arrêté tôt le matin du 26 mars après que la police a répondu au son d’un seul coup de feu dans sa ville natale adoptée du centre-ville d’Albuquerque, N.M.Les agents ont rencontré Jones, qui a nié avoir connaissance d’un coup de feu, et une autre personne près de sa Jeep. Jones a dit qu’il traînait avec quelques sans-abri, bien qu’il ait admis avoir récemment bu. Il a ensuite obtenu de mauvais résultats lors de plusieurs tests de sobriété, qui ont été capturés sur la caméra vidéo de revers du responsable des tests. Plus tard, les officiers ont trouvé une arme de poing Glock .22, un boîtier d’obus déchargé qui correspondait au calibre de l’arme et une bouteille demi-empy de Recuerdo mezcal.

Jones a été accusé de conduite avec facultés affaiblies aggravée, déclenché lorsqu’il a testé plus du double de la limite légale d’alcoolémie, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et conduite sans preuve d’assurance. Toutes les accusations étaient des délits, mais il encourait une peine obligatoire de 48 heures de prison et un maximum de 90 jours de prison avec un an de probation s’il était reconnu coupable. S’il est inculpé pour la deuxième fois, ce qui, selon les avocats de la défense, était «probable», il pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement obligatoire de 90 jours pouvant aller jusqu’à un an.

Dans une déclaration préparée, un porte-parole du procureur du district de Bernalillo a déclaré que l’accord avait été conclu parce que Jones avait rapidement reconnu la responsabilité de ses actes et en raison des circonstances extraordinaires en jeu avec la pandémie de coronavirus. Le porte-parole a déclaré que les antécédents juridiques de Jones auraient été pris en considération et que les procureurs auraient recommandé un programme judiciaire pour les récidivistes. Mais avec la pandémie de coronavirus, il n’était pas clair si le tribunal acceptait de nouveaux délinquants. Une ordonnance d’assignation à résidence, quant à elle, était une réponse aux préoccupations concernant la propagation de la communauté dans le système pénitentiaire de la ville, où un positif récent pour COVID-19 a été trouvé.

Jones devra respecter les termes de son accord sur le plaidoyer, qui doit être approuvé par un juge pour être définitif, afin d’éviter les peines de prison. Le champion de l’UFC devait retourner dans la cage plus tard cette année pour défendre son titre contre Jan Blachowicz ou Dominick Reyes, qu’il a battu de justesse en février. Mais avec la promotion forcée de reporter trois événements consécutifs à cause du coronavirus, le moment de son retour pourrait changer.