Défaite de l’UFC 245 en raison de fausses fautes et de faux pas de l’arbitre

Colby Covington n’est pas ravi de la façon dont les choses se sont déroulées le 14 décembre.

Cette nuit-là, Covington (15-2 MMA, 10-2 UFC) a défié Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens à l’UFC 245. Contre l’amer rival Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC, Covington s’est engagé dans un va-et-vient guerre, mais a subi une perte de cinquième ronde TKO.

Lundi, Covington a parlé publiquement de la perte pour la première fois et a attribué la défaite à un certain nombre de facteurs contributifs – tous qu’il s’est assuré de décrire comme «faux».

“Allez regarder et revoir la bande de ce qui s’est passé le 14 décembre à l’UFC 245”, a déclaré Covington à ESPN. «Donnez un appel juste. Appelez-le au centre. Que s’est-il réellement passé? Parlons des puces. “

Le premier «point de balle» de Covington a été l’arbitre des fautes Marc Goddard appelé au début du combat. À un moment donné, Goddard a arrêté l’action pour une aine tirée par Covington. Plus tard, il a appelé une pause pour un coup d’œil par Covington. L’American Top Team welterweight a accusé Usman d’avoir truqué les deux.

«(Dans) la seconde, j’ai un temps mort. “Oh, beau travail. Permettez-moi d’appeler un coup de noix. “Le mec a été frappé au foie et était prêt à se plier comme une chaise de jardin”, a déclaré Covington. «Alors tout d’un coup, il veut appeler un coup de noix? C’est la plus fausse faute que j’aie jamais entendue dans tous les combats.

“… Au troisième tour,‘ Marty Fakenewsman ’se fait fourrer dans l’œil gauche. Il tient son œil droit. Il vend au médecin: «Oh, mon œil droit. Oh, mon œil droit. “Mec, tu as piqué dans l’œil gauche. Que faites-vous? Tu es plus faux que faux. C’est pourquoi vous êtes «Marty Fakenewsman». Vous faites de fausses excuses. Vous voulez un changement d’élan. C’est de cela qu’il s’agit. “

Covington est ensuite passé à sa deuxième puce: Goddard. Covington affirme que Goddard l’a vu se faire piquer dans l’œil au quatrième tour, mais n’a rien fait à ce sujet.

«Nous allons au quatrième tour (et) oh – je me fais fourrer par‘ Marty Fakenewsman? », A déclaré Covington. “Marc Goddard me regarde,” Plus de temps morts. Vous continuez de vous battre. Plus de timeouts. Je ne l’arrête pas. »Alors il voit une faute claire où je me fais fourrer.»

Le point suivant sur la liste des griefs de l’UFC 245 de Covington était la séquence finale. Non seulement Covington pense que l’arrêt a été précoce, mais il s’est opposé à la légalité des coups ultimes d’Usman. Covington a dit qu’il pense que les coups de feu ont atterri à l’arrière de sa tête.

“Parlons du cinquième tour”, a déclaré Covington. «Je frappe encore son cul. J’ai gagné tout le combat. Le combat est à moi. Ils sont sur le point d’enrouler le championnat poids welter autour de ma taille. Puis tout d’un coup, je glisse sur une peau de banane et je me fais frapper à l’arrière de la tête. Marc Goddard voit cela juste en face de son visage. Je me fais frapper dans le dos à la tête.

«Allez regarder la vidéo au cinquième tour. J’ai pris quatre coups de feu à l’arrière de la tête. Je suis complètement cohérent et je couvre l’arrière de ma tête. Quand je couvre l’arrière de ma tête, il appelle le combat. Je me lève et je proteste. ‘Qu’est-ce que tu fais? Pourquoi appelez-vous le combat? Je gagne tout le combat. Il reste moins d’une minute dans le combat et vous voyez une faute devant votre visage et vous ne l’appelez pas. Ensuite, quand vous ne voyez pas de faute devant votre visage, vous lui donnez du temps et lui jetez un radeau de sauvetage dans une rivière quand il se noie. “C’est pourquoi il s’appelle” Marc Not-so-Goodard “.”

Enfin, Covington a exprimé son mécontentement avec l’audio «qui a fui» qui a révélé qu’il avait subi une blessure à la mâchoire. Covington n’est pas sûr si l’UFC ou la Nevada Athletic Commission sont à blâmer. Quoi qu’il en soit, il n’est pas satisfait de la révélation.

“J’ai aussi (dû) lutter contre la Nevada Athletic Commission en publiant mon coin audio”, a déclaré Covington. «Je pensais que nous étions censés être à 25 pieds de distance dans l’octogone. Il n’est pas censé y avoir d’audio du coin (ou) ce qui se passe entre les tours. Comment est-il possible que cela soit diffusé dans le monde? »

Covington a révélé qu’il ne s’était pas cassé la mâchoire, malgré de nombreux rapports. De plus, Covington a appelé à une revanche avec Usman.

