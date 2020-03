Deiveson Figueiredo défie par la victoire: «Je suis le champion»

Deiveson Figueiredo n’a pas le titre de poids mouche UFC autour de sa taille mais il croit toujours qu’il est le vrai champion.

Le Brésilien percutant a couronné l’UFC Norfolk samedi soir avec un superbe KO au deuxième tour pour terminer Joseph Benavidez dans l’événement principal. Malheureusement, Figueiredo n’a pas réussi à faire le poids pour le combat, ce qui signifie que seul Benavidez était éligible pour remporter le titre.

Maintenant, la division poids mouche reste dans les limbes avec un titre vacant toujours en suspens, mais Figueiredo s’est déclaré avec défi le véritable champion après sa victoire impressionnante sur Benavidez.

“Je suis sorti avec la victoire, je suis super content”, a déclaré Figueiredo lors de l’émission post-combat de l’UFC sur ESPN +. «J’ai éliminé le n ° 1 [contender] et je suis le champion. Je suis le champion.

«Je veux me battre pour la ceinture depuis que je suis parti sans elle ce soir. Je veux une nouvelle opportunité de me battre pour ça parce que je suis le champion. “

Bien que ce fut une victoire impressionnante, Figueiredo n’ayant pas réussi à faire le poids du championnat laisse un nuage sombre surplombant la division des 125 livres avec à peine assez de combattants sur la liste pour maintenir les 15 meilleurs classements.

Il s’est excusé abondamment pour avoir raté la marque vendredi, mais Figueiredo était toujours heureux d’avoir pu présenter un spectacle pour le public qui a été témoin de sa performance dans l’événement principal.

“Je dois aux fans ce spectacle”, a déclaré Figueiredo. «J’ai dit que j’irais là-bas pour assommer ce gars ce soir. Ce KO était une excuse auprès du public. J’ai échoué à cause de ce qui s’est passé dans le passé, mais je suis venu ici pour assommer ce gars et j’ai tenu ma promesse. »

Figueiredo a également abordé le choc accidentel des têtes qui s’est produit avec Benavidez quelques secondes avant la fin du combat.

Benavidez a apparemment eu le pire impact après s’être retiré d’un échange enflammé avec une coupure au front qui a immédiatement commencé à jaillir du sang. Figueiredo a ensuite poursuivi avec une main droite dévastatrice qui a mis Benavidez à terre pour la dernière fois.

“Je savais que si ma main tombait sur lui, je le mettrais KO”, a déclaré Figueiredo. “Je ne me souviens d’aucun [clash of heads]. C’est ma main qui a vraiment atterri. Il est descendu et je l’ai assommé, j’ai fermé le cercueil. »

Les responsables de l’UFC n’ont pas encore abordé ce qui se passera avec le titre de poids mouche maintenant que la division est sans champion.

Pour sa part, Figueiredo est prêt à affronter tous ceux que l’UFC lui lance, mais il reste à voir s’il aura ou non la chance de disputer à nouveau l’or.

“Je suis ici pour tout ce que souhaite la promotion et Dana White”, a déclaré Figueiredo. “Quiconque ils me mettront, je me battrai. S’il me remet au combat ce mois-ci, je suis dedans. Je veux me battre.