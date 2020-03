Deiveson Figueiredo démolit Joseph Benavidez par KO, le titre des poids mouches reste vacant

Le pire scénario pour la division des poids mouches UFC vient de se dévoiler.

Après avoir échoué à faire du poids vendredi, annulant ainsi sa chance de devenir champion de 125 livres, Deiveson Figueiredo a finalement terminé Joseph Benavidez par TKO au deuxième tour après un choc accidentel de têtes, puis une main droite dévastatrice qui a mis fin au combat.

Après le combat, le Brésilien a présenté ses excuses pour ne pas avoir réussi à peser sur le championnat tout en ajoutant que sa mission samedi soir ne visait pas à remporter le titre mais plutôt à faire un spectacle pour le public de Norfolk.

“Les gars, s’il vous plaît, pardonnez-moi de ne pas faire de poids”, a déclaré Figueiredo après sa victoire. «J’ai toujours été un professionnel de la promotion, mais c’est arrivé. La prochaine fois je ferai du poids. Je te le promets. Et j’ai dit que j’allais vous donner un spectacle ce soir, et je vous ai donné un spectacle.

“Je ne suis pas là pour la ceinture, je suis là pour vous donner à tous un spectacle. La ceinture ne rentre pas (à la maison) avec moi aujourd’hui, mais je suis sûr que si c’est la volonté de Dieu, elle viendra à moi. Ça viendra.”

Ce fut un combat chaotique du début à la fin avec Figueiredo qui a presque attrapé Benavidez avec un brassard lors d’une brouille au début du premier tour. Pendant un moment, il sembla que le bras de Benavidez était peut-être cassé, mais au lieu de cela, il a juste montré son incroyable flexibilité en trouvant un moyen de sortir de la soumission.

Benavidez est ensuite revenu pour le reste de la ronde alors qu’il commençait à échanger des coups de poing dans des échanges furieux avec le Brésilien aux mains lourdes.

Il est apparu que la confiance de Benavidez montait en flèche alors qu’il tirait au deuxième tour, mais le désastre a frappé après qu’il a heurté la tête de Figueiredo et que du sang ait immédiatement commencé à couler de son front. Avec Benavidez secoué, Figueiredo a poussé en avant et lui a soufflé avec une main droite qui a écrasé le triple prétendant au titre de l’UFC au visage et l’a envoyé s’écraser au sol.

Figueiredo a enchaîné avec quelques tirs supplémentaires jusqu’à ce que l’arbitre Dan Miragliotta arrête le combat à 1:54 au deuxième tour.

C’était une performance impressionnante mais le poids manquant de Figueiredo signifie que le titre de 125 livres reste vacant avec un avenir incertain pour la division des mouches sans champion. Quant à Benavidez, il a maintenant une fiche de 0-3 dans les combats pour le titre à l’UFC et il était naturellement bouleversé à la suite de sa défaite.

“J’ai l’impression que ce n’est pas réel en ce moment”, a déclaré Benavidez. «Je suis honnêtement dans un cauchemar effrayant. La vie est dure comme ça. “