VIRGINIA BEACH, Va. – Deiveson Figueiredo ne manque pas de motivation pour entrer à l’UFC sur ESPN + 27.

Que ce soit les paroles de son adversaire, Joseph Benavidez, ou le soutien de son pays d’origine, Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) a indiqué qu’il était inspiré avant le combat en tête d’affiche de samedi.

«Depuis que je suis entré dans l’organisation, je pensais que je me ferais tirer un titre», a déclaré Figueiredo aux journalistes, dont MMA Junkie, par le biais d’un interprète lors d’une journée médiatique tenue jeudi. «J’en étais sûr. Je ne joue pas quand je monte sur le ring. La foule aime vraiment me voir me battre, et une fois que je suis là-dedans, je ne joue plus. Je suis sûr que je suis prêt. Je vais l’obtenir cette fois. “

Figueiredo n’a pas pris à la légère les récents commentaires de Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC). Bien que Figueiredo n’ait pas précisé quels commentaires spécifiques le dérangeaient le plus, il a dit qu’il garderait à l’esprit les mots de Benavidez.

«Je ne vais avoir aucune pitié samedi; J’ai un problème avec ce type », a expliqué Figueiredo. «Il disait des choses sur moi sans rien savoir de moi. Je suis très confiant s’il se tient là, il va frapper. Je vais lui arracher la tête. S’il se débat, je vais le finir. Je suis très confiant que je vais gagner ce combat samedi. “

Brésilien fier, Figueiredo pense qu’il est prêt à ramener le titre d’or dans son pays d’origine. Alors qu’Amanda Nunes a représenté le Brésil à maintes reprises avec succès, l’UFC n’a plus de détenteur de titre masculin depuis que Jose Aldo a perdu sa ceinture fin 2017. Figueiredo espère qu’une victoire au titre inspirera la prochaine génération de Brésiliens.

“Cela signifierait beaucoup pour moi”, a déclaré Figueiredo. «Je serais vraiment heureux de ramener le titre. Cela signifierait également beaucoup pour les Brésiliens. C’est appelé par Dieu: je vais obtenir ce titre.

«Je veux être un exemple pour tous les enfants du Brésil. Je veux aussi montrer que je peux être professionnel. Vous n’avez pas besoin de parler beaucoup. Tous les enfants du monde, je veux m’assurer qu’ils voient qu’il est possible de le faire. Je suis prêt pour ce titre samedi. “

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

