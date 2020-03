Deiveson Figueiredo ouvert au match revanche de Joseph Benavidez

Deiveson Figueiredo, poids mouche de l’UFC, a déclaré qu’il donnerait une revanche à Joseph Benavidez après avoir perdu du poids pour son événement principal à l’UFC Norfolk.

Figueiredo a éliminé Benavidez de manière dévastatrice dans la tête d’affiche de l’UFC Norfolk, mais la victoire est venue avec un astérisque après que Figueiredo a manqué de poids et est devenu inadmissible pour remporter le titre. Le résultat a été le pire des cas pour l’UFC, qui ne s’attendait pas à ne pas avoir de nouveau champion des poids mouches après avoir mis en place ce match pour la ceinture de poids mouche vacante.

En raison du poids manquant de Figueiredo, la victoire sur Benavidez est associée à une stigmatisation négative. Figueiredo peut éliminer ce stigmate s’il fait du poids dans un match revanche et bat Benavidez à nouveau, ne laissant aucun doute sur qui est le meilleur. Selon le directeur de Figueiredo, Wallid Ismail, l’UFC parle d’une revanche potentielle.

Découvrez ce qu’Ismail a dit à MMAFighting.com au sujet d’une revanche potentielle entre Figueiredo et Benavidez.

«Joseph Benavidez était un guerrier pour avoir accepté de le combattre un kilo en surpoids et mérite le match revanche. Nous aimons le gars, mais la semaine du combat, c’est la guerre, mec. Comme l’UFC n’est pas satisfait et veut un autre combat, tout va bien, la guerre continue », a déclaré Ismail.

Ismail ne sait pas quand un nouveau match se produirait, mais il espère que Benavidez pourra bientôt guérir afin que l’UFC puisse le reprendre.

«Nous voulons juste savoir quand Benavidez veut se battre. Mais, s’il vous plaît, ne prenez pas trop de temps », a déclaré Ismail, suggérant que l’UFC 252 en juillet à Las Vegas pourrait être un point d’atterrissage potentiel pour le match revanche entre Figueiredo et Benavidez.

Le sort de la division des poids mouches de l’UFC repose finalement entre les mains de Dana White et des cuivres supérieurs, et à ce stade, on ne sait pas ce qui va lui arriver.

Voulez-vous voir Deiveson Figueiredo revanche Joseph Benavidez?