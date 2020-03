Deiveson Figueiredo parle de coup de tête, dit Benavidez “ne peut pas prendre un coup de poing”

Deiveson Figueiredo a été bien accueilli par un héros à son retour à Soure, au Brésil, après avoir éliminé Joseph Benavidez lors d’un combat sans titre à l’UFC Norfolk le 29 février. Maintenant, il est impatient de réclamer cette pièce d’or en 2020.

L’UFC n’a pas encore officialisé sa décision, mais tous les signes indiquent une revanche immédiate entre «Deus da Guerra» et Benavidez pour déterminer le champion du poids des mouches. Figueiredo, qui a reçu une fausse ceinture par le maire de Soure à son arrivée, déplore de ne pas tenir le vrai après avoir perdu du poids le matin avant le combat.

Recepção de campeão! O Deiveson Figueiredo não ficou com o cinturão, mas se liga como ele foi recebido quando chegou em Soure, sua cidade natal, depois de nocautear Joseph Benavidez no #UFCNorfolk (Dirlene Silva) pic.twitter.com/2nrAlUrRRbc

– UFC Brasil (@UFCBrasil) 9 mars 2020

“C’est vraiment dommage”, a déclaré Figueiredo à MMA Fighting. «J’aurais adoré revenir avec la ceinture, mais malheureusement c’est arrivé. J’ai eu des problèmes gastro-intestinaux et cela m’a empêché de prendre du poids pour la première fois de ma vie. Je travaille dur avec mon équipe pour m’assurer que cela ne se reproduise plus. “

Figueiredo dit qu’il est “à 100 pour cent” en bas pour rejouer Benavidez dans l’Octogone, mais n’achète pas les commentaires du triple challenger pour le choc des têtes qui s’est produit quelques instants avant la séquence finale.

“Le coup de tête était la fin du combat”, a déclaré Benavidez à MMA Fighting la semaine dernière. “Je ne suis pas sorti. La finition ressemblait à une sorte de rediffusion. Je ne savais même pas que je me suis fait couper la tête, car à ce moment-là, vous êtes juste secoué. Vous en avez fini. C’était ça. C’est le mieux que je puisse dire.

“Benavidez ne peut pas prendre un coup de poing au visage, encore moins se faire couper le visage.” dit Figueiredo. «Nous avons remarqué qu’il devient désespéré quand il atterrit. Mec, j’ai vu un regard désespéré sur son visage lorsque nous nous heurtons à la tête en lui frottant le visage. (Il) s’est frotté le visage (et) a reçu un coup de poing au visage. Il ne pouvait pas voir. Il aurait pu rester vigilant. Il m’a donné l’ouverture pour l’attraper. “

Cela dit, Figueiredo attend un autre Benavidez la prochaine fois qu’il se rencontrera.

“Je regarde déjà ce qu’il pourrait changer en termes de stratégie”, a déclaré Figueiredo. “Je serai mieux préparé pour ce type. Je vais travailler plus dur sur ma défense de retrait et m’améliorer sur la zone de frappe, car je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs. “

Le Brésilien a surpris de nombreuses personnes en mettant le vétéran au sol et en le menaçant avec un brassard lisse, mais il s’attendait déjà à trouver du succès dans la zone de grappling.

“Je peux faire ça à n’importe qui dans cette division”, a déclaré Figueiredo. «Je travaille tellement sur ma frappe que j’oublie mon jiu-jitsu. Je peux faire ça à n’importe qui. Ce n’est pas une surprise pour moi. Il donne beaucoup de coups de pied et je savais que j’attraperais sa jambe et le ferais tomber, et je pourrais même le finir.

«Il est très polyvalent, il ne s’arrête pas (et) il est explosif. Mais j’ai regardé le combat et j’ai fait des erreurs. Si j’avais tenu sa jambe, il ne se serait pas échappé, j’aurais pu l’attraper avec le brassard ou même le triangle. “