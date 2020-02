Deiveson Figueiredo prévoit de terminer Joseph Benavidez en deux tours et de le mettre à la retraite

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

Deiveson Figueiredo est confiant qu’il deviendra le champion poids mouche de l’UFC samedi.

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, Figueiredo affrontera Joseph Benavidez pour le titre de poids mouche vacant. Lorsque le Brésilien a appris qu’il allait se battre pour la ceinture, il savait que cela signifiait qu’il pourrait enfin atteindre son objectif d’être un champion de l’UFC.

«Se battre pour la ceinture fait de mes rêves une réalité. Je ne vais pas seulement me battre pour la ceinture, je vais gagner et être le champion. Tout le monde peut en être sûr », a déclaré Figueiredo à BJPENN.com via son manager Wallid Ismail, qui a servi de traducteur. «Je suis très confiant et samedi je vais être le prochain champion de l’UFC. J’ai beaucoup de respect pour Benavidez mais il ne peut pas me gérer. »

Bien que Benavidez soit légèrement favori dans ce combat, Figueiredo prévoit de battre sévèrement l’Américain pour mensonge.

Les deux étaient censés se battre à quelques reprises dans le passé, mais un UFC 233 annulé et une blessure à Figueiredo ont mis fin à ces plans. Pourtant, Benavidez a affirmé que c’était parce que le Brésilien avait peur de le combattre – ce que Figueiredo nie.

«La rivalité a commencé quand il a commencé à mentir à mon sujet. Il est allé à la presse et a dit que j’avais peur de lui et que je ne voulais pas le combattre. Maintenant, il paiera à nouveau le gros prix du mensonge. Il ne peut pas mentir comme il l’avait fait auparavant », a-t-il expliqué. «J’étais blessé, c’est pourquoi nous ne nous sommes pas battus. Maintenant, le moment est venu samedi, je vais le battre. Benavides prendra sa retraite après ce combat, je le crois vraiment. J’espère qu’il pourra être un commentateur de l’UFC, mais après samedi, il ne voudra plus entrer dans l’Octogone parce que je briserai son esprit. “

Dans ce combat, Deiveson Figueiredo est confiant dans son ensemble de compétences que peu importe où le combat va, il aura du succès. Mais, il ne prévoit pas non plus que le combat se poursuive tant qu’il dit qu’il soumettra ou éliminera Benavidez dans deux rounds et l’enverra à la retraite car l’Américain saura qu’il ne sera jamais un champion de l’UFC.

«Je vois de la première à la dernière, je vais après lui et je vais lui briser l’esprit et le battre. Il va sentir mon pouvoir. Je vais le soumettre ou l’assommer », a-t-il dit. «Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Je m’en fous vraiment de lui. Benavidez ne va pas pouvoir me gérer. Quand il sent mon pouvoir, il abandonne.

“Ce combat ne durera même pas deux tours complets, croyez-moi. Je vais le terminer à la fin du deuxième tour. Benavidez prendra sa retraite après que je lui ai fait ça », a-t-il poursuivi. «Je vais le briser. Il ne peut rien faire contre moi. “

Si Figueiredo obtient sa main levée à l’UFC Norfolk, il n’est pas sûr contre qui sera sa première défense du titre. Mais, il sait qu’il défendra le titre des poids mouches pour les années à venir car il n’a aucun intérêt à monter pour essayer de devenir un champion.

«Je vais être le champion à 125 ans pour toujours. Après avoir gagné samedi, je vais me concentrer à être plus professionnel et à m’améliorer chaque jour », a conclu Figueiredo. “Je ne pense pas à déplacer des classes de poids car la classe de poids 125 est géniale. Je vais apporter de l’enthousiasme à la division des poids mouches. À chaque combat, je chercherai à soumettre ou à assommer mon adversaire. »

Pensez-vous que Deiveson Figueiredo pourra finir Joseph Benavidez en deux manches et le retirer?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.