Deiveson Figueiredo sauvera le poids des mouches avec des KO et des taps: «Je suis arrivé»

Il y a longtemps une minorité vocale de fans de MMA qui soutiennent que les combats de poids mouche ne sont tout simplement pas assez excitants – entrez Deiveson Figueiredo.

Il fut un temps où l’avenir du poids mouche semblait fini, mais tout cela a changé lorsque Henry Cejudo a quitté le titre. Figueiredo et Benavidez ont été immédiatement installés dans un combat pour le titre mondial pour couronner un nouveau champion à 125 ans. Figueiredo (17-1) s’est entretenu exclusivement avec MMA Mania avant son combat en tête d’affiche avec Joseph Benavidez (28-5) à l’UFC Norfolk le samedi février. 29.

«La division poids mouche n’ira nulle part. Ça ne va pas finir. Je suis arrivé pour faire cette déclaration. Je suis arrivé pour rendre cette division passionnante. Je vais soumettre ces gars-là, je vais mettre KO ces gars-là. Je viens de déclarer que c’est une grande division. Cela ne peut pas finir », a assuré Figueiredo. «Je vais être le meilleur exemple pour l’UFC dans le monde et pas seulement en Amérique. Je vais combattre tous mes combats pour soumettre ou assommer les gens.

Benavidez a récemment déclaré à MMA Fighting qu’il n’était plus consommé par le titre UFC. On ne peut pas en dire autant de Figueiredo, qui a manqué de poids pour le combat pour le titre peu de temps après cette interview.

«Joseph Benavidez n’est pas obsédé par la ceinture. Je m’en fiche, je suis très obsédé par la ceinture. Je veux cette ceinture », a-t-il affirmé. «Je vais obtenir cette ceinture pour ma famille, pour mon pays et pour les gens du monde entier qui ont faim d’avoir une vie meilleure. Je veux cette ceinture. Ça va être ma ceinture. Benavidez sait qu’il va perdre. Il sait à l’intérieur qu’il va perdre. “

Benavidez sera le seul combattant éligible à remporter le titre de poids mouche UFC maintenant que Figueiredo a manqué de poids. Felicia Spencer, Luis Pena, Megan Anderson et Tom Breese sont d’autres combattants notables sur la carte de l’UFC Norfolk.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de la carte de combat UFC Fight Night 169 ce week-end, ICI, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent débuter à 17 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 20 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la plus belle UFC Fight Night 169: «Benavidez vs Figueroa», des nouvelles et des notes assurez-vous de consulter notre archive complète d’événements à droite ici.