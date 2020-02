Deiveson Figueiredo surpris de se battre pour un titre UFC incontesté

Deiveson Figueiredo ne pensait pas qu’il se battrait pour du vrai or ce week-end.

Le concurrent des poids mouches affrontera Joseph Benavidez dans le principal événement de l’UFC sur ESPN + 27 samedi soir à Norfolk, en Virginie.

Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) pensait qu’il finirait par se battre pour la ceinture, mais la version provisoire. Le Brésilien a été pris au dépourvu par la décision de Henry Cejudo de renoncer à son titre de poids mouche, faisant ainsi son combat contre Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) pour la ceinture incontestée.

“Nous ne nous attendions pas à ce que Cejudo doive rendre sa ceinture”, a déclaré Figueiredo au MMA Junkie. «J’avais demandé à faire face à Benavidez pour une ceinture provisoire, car j’étais le seul adversaire approprié pour lui. Formiga a déjà perdu contre Benavidez, alors que je battais Pantoja à la même époque. La promotion a décidé de faire du nôtre la lutte pour la ceinture linéaire.

«J’étais très heureux et surpris lorsque cette annonce a été faite. Cela prouve que Dieu est grand. C’est le moment. Je vais capturer pour la ceinture de championnat, au nom de Jésus. Je suis très prêt à combattre Benavidez – corps et esprit. “

Ce n’est pas la première fois que Figueiredo est réservé pour combattre Benavidez. Les deux hommes devaient se rencontrer il y a un an, mais le combat ne s’est pas concrétisé. Figueiredo est content de combattre Benavidez de temps en temps.

“Ce combat était censé avoir déjà eu lieu”, a expliqué Figueiredo. “En vérité, c’était une bonne chose que nous ne nous soyons pas battus. Je souffrais d’une grave blessure pelvienne et j’étais bien au-dessus du poids.

«Peu de temps après, j’ai affronté Jussier Formiga. J’ai fini par perdre, car je ne pouvais pas m’entraîner correctement. J’ai pris cette perte comme une expérience d’apprentissage. Cela n’a fait que renforcer ma concentration.

«Aujourd’hui, je suis plus fort, plus complet et beaucoup plus prêt à affronter Benavidez. Ça va être un combat incroyable. Je vais entrer dans la cage dans le but de le mettre KO. Il parle de détritus, affirmant que j’avais peur. Nous réglerons cela le 29 février. “

Outre la santé, d’autres facteurs diffèrent de la première réservation de Figueiredo pour faire face à Benavidez. “The God of War” pense qu’il a maintenant une approche plus stable de sa préparation et pense que cela jouera un grand rôle lorsque le duo se rencontrera à Norfolk.

“Je n’avais pas d’équipe appropriée auparavant”, a déclaré Figueiredo. «Je m’entraînerais avec les frères Marajo (Iuri et Ildemar Alcantara). Maintenant, je constitue ma propre équipe, où tout le monde et toutes les sessions de formation se font en pensant à moi. J’ai une excellente équipe qui est excellente pour étudier mes adversaires. Je suis très bien préparé. Je me sens comme un nouveau combattant. Le monde aura un nouveau champion. Je suis ce champion. “

En cas de victoire, Figueiredo prévoit de redonner à ceux qui l’ont aidé à atteindre le sommet.

«Je prévois de passer environ un mois aux États-Unis après avoir remporté la ceinture, mais une fois de retour au Brésil, je voudrais venir rendre visite à tous ceux qui m’ont aidé dans le passé, pour arriver là où je suis aujourd’hui, », A déclaré Figueiredo.

«Mon titre leur est dédié, et à Dieu. J’ai eu des moments difficiles. Je suis parti sans nourriture. Une fois, je n’avais pas assez d’argent pour le loyer. Mon père a quitté notre mère quand nous étions jeunes, donc mes frères et sœurs et moi avons dû trouver des moyens d’obtenir les éléments essentiels, comme des vêtements. Cette ceinture allait non seulement changer ma vie, mais aussi celle de ma famille. »

