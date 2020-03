Deiveson Figueiredo termine Joseph Benavidez

Il y a eu un vainqueur décisif dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 27 samedi, mais il n’y a toujours pas de champion poids mouche.

Deiveson Figueiredo a remporté la plus grande victoire de sa carrière en marquant un KO technique au deuxième tour de Joseph Benavidez dans un combat qui était censé couronner un nouveau champion de 125 livres à Norfolk, en Virginie.

Mais Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) a manqué de poids vendredi, atteignant 127,5 livres, deux livres et demie au-dessus de la limite de poids du championnat. En tant que tel, alors que Benadivez (28-6 MMA, 15-4 UFC), qui a fait du poids, aurait remporté le titre avec une victoire, Figueiredo a remporté la victoire, mais pas la ceinture, car le titre reste vacant.

“Je suis désolé d’avoir perdu du poids, mais j’ai dit à tout le monde que je voulais donner un grand spectacle parce que vous méritez un grand événement principal”, a déclaré Figueiredo par le biais d’un interprète.

Le combat a été amusant tant qu’il a duré. La manche d’ouverture était un mélange sauvage de magie technique et de bagarre à plat. Figueiredo a marqué un retrait et est passé par plusieurs tentatives de soumission sur le terrain. Mais Benavidez a réussi à les parcourir tous et à se remettre sur ses pieds.

De là, une fusillade a éclaté. Benaidez a pris le dessus pendant le reste de la manche, alors qu’il décrochait des combos efficaces et réussissait généralement à sortir hors de portée avant que son ennemi brésilien puisse contrer.

C’était plus ou moins la même chose au deuxième tour, mais Benavidez est devenu un peu téméraire dans son approche. Il y a eu un choc accidentel de têtes lors d’un échange, qui a immédiatement ouvert une grande coupure sur le front de Benavidez. Figueiredo a bondi et a touché un corps, suivi d’une méchante main droite qui l’a fait tomber. Figueiredo commençait à poser des bombes sur son sol avant que le combat ne soit annulé à 1:54.

Ce fut une autre perte de combat pour le titre de la chance pour Benavidez, qui a abandonné une décision partagée à Dominick Cruz dans un combat pour le titre des poids coq WEC et une paire de combats contre l’ancien champion des poids mouches UFC Demetrious Johnson.

“J’ai l’impression que ce n’est pas réel en ce moment”, a déclaré Benavidez. “Un cauchemar effrayant.”

Avec sa 15e victoire en carrière via l’arrivée, Figueiredo en a maintenant remporté trois d’affilée. Benavidez a réussi une séquence de trois victoires consécutives.

Le combat pour le titre des poids mouches vacants était l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 27 à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. Il a été diffusé sur ESPN +.

Résultats UFC complets sur ESPN + 27:

Deiveson Figueiredo bat. Joseph Benavidez par KO (coups de poing) – Tour 2, 1:54

Felicia Spencer bat. Zarah Fairn via TKO (grèves) – Tour 1, 3:37

Magomed Ankalaev bat. Ion Cutelaba via KO (coups de poing) – Tour 1, 0:38

Megan Anderson bat. Norma Dumont via KO (coup de poing) – Tour 1, 3:31

Grant Dawson bat. Darrick Minner via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 2, 1:38

Kyler Phillips bat. Gabriel Silva par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Brendan Allen bat. Tom Breese via TKO (grèves) – Tour 1, 4:47

Marcin Tybura bat. Serghei Spivac par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Luis Pena bat. Steve Garcia par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Jordan Griffin bat. TJ Brown via soumission (starter à guillotine) – Round 2, 3:38

Spike Carlyle bat. Aalon Cruz via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:25

Sean Brady bat. Ismail Naurdiev via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

