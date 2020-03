Deiveson Figueiredo veut d’abord le titre des poids mouches, mais Henry Cejudo

Deiveson Figueiredo a pour objectif de devenir un double champion.

Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) vient de passer un KO au deuxième tour sur Joseph Benavidez, mais n’a pas été couronné champion UFC des poids mouches en raison d’un poids manquant. C’était le premier poids manqué de sa carrière.

Avec le titre de poids mouche encore vacant, Figueiredo prévoit une revanche avec Benavidez.

“Je suis très concentré sur ce match revanche”, a déclaré Figueiredo à MMA Junkie via un traducteur. «Il mérite ce match revanche. Il a fait en sorte que le combat se produise, même si je n’avais pas de poids. Alors regardons les choses à nouveau et je le rattraperai. “

Benavidez est sorti fort et a pu rester technique au début, rebondissant dans et hors de portée. Figueiredo avait Benavidez dans quelques ennuis précoces dans certains échanges de grappling, mais Benavidez a pu se débrouiller hors d’eux.

Au Round 2, l’approche de Benavidez est devenue un peu téméraire. Il s’est précipité et a heurté la tête avec Figueiredo, ce qui a provoqué une grosse entaille sur son front. Figueiredo a pu capitaliser et finalement assommé Benavidez.

Mais Figueiredo a dit que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne le rattrape.

«Nous nous attendions déjà à ce qu’il essaie de me battre, et nous savions qu’à un moment donné, il essaierait de mener le combat au sol. Mais j’étais prêt à tout », a déclaré Figueiredo. «Je me concentrais sur son élimination et il n’y en avait pas d’autre.»

Avec le titre encore vacant, l’ancien champion des poids mouches et actuel champion des poids coq UFC Henry Cejudo a déclaré qu’il considérait le résultat comme une défense du titre des poids mouches pour lui.

Figueiredo a déclaré qu’il serait heureux d’affronter Cejudo à la mouche ou au poids coq car il a son propre plan de gagner deux titres simultanément.

“Si Cejudo veut un jour revenir (poids mouche), je l’attendrai”, a déclaré Figueiredo. «Un jour, je posséderai la ceinture des deux (divisions) – ma (division) et celle de Cejudo. Crois moi. Dieu est avec moi.”

Mais Figueiredo a assuré que pour l’instant, la division poids mouche ne va nulle part tant qu’il a quelque chose à dire à ce sujet.

«La division ne prendra jamais fin. Je sauverai cette catégorie », a déclaré Figueiredo. «Je ferai toujours des combats agressifs. J’emmènerai le public à son plus grand délire. Je vais toujours y arriver. Nous aurons le match revanche, moi et Benavidez.

“La division ne prendra pas fin … Je parle: croyez-moi.”

.