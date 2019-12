Deiveson Figueiredo veut "tuer" Joseph Benavidez et remporter la ceinture UFC

Jeudi soir, lorsque le manager Wallid Ismail a appelé avec les nouvelles, le poids mouche UFC Deiveson Figueiredo ne pouvait pas le croire. Le double champion Henry Cejudo avait renoncé au titre des 125 livres et le titre des poids mouches était vacant. L'UFC voulait que Figueiredo affronte Joseph Benavidez pour la ceinture à l'UFC Norfolk.

"Deus da Guerra" avait des doutes sur le fait que Cejudo reviendrait jamais au poids de la mouche, surtout après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles le médaillé d'or olympique avait pris du poids tout en étant écarté d'une blessure à l'épaule. Il a également regardé Cejudo appeler Jose Aldo, poids coq nouvellement créé.

Figueiredo s'attendait à ce que Benavidez se batte pour une ceinture intérimaire si Cejudo quittait la division. Mais quand il a reçu l'appel pour se battre pour de l'or incontesté, il a été choqué.

"Je ne savais pas si je voulais pleurer ou rire", a déclaré Figueiredo à MMA Fighting.

L'artiste brésilien KO a appelé ses parents avant de filmer un message texte à ses coéquipiers pour partager la bonne nouvelle. Un jour plus tard, Figueiredo a déclaré qu'il était en «mode guerre».

Figueiredo n'aime pas la façon dont Benavidez l'a critiqué ou qui s'est retiré d'un combat prévu plus tôt cette année; les masselottes ont été réservées pour l'UFC 233 avant que toute la carte ne soit annulée. La société voulait déplacer son combat au 19 janvier, mais c'était trop tôt pour Figueiredo, qui luttait toujours contre une blessure et avait besoin de cette semaine supplémentaire pour faire du poids.

"Il est temps de faire avaler à ce gars tout ce qu'il a dit sur moi", a déclaré Figueiredo. «Benavidez est un phénomène. J'ai regardé ce gars se battre avant même que je n'entre à l'UFC, donc c'est un honneur pour moi de combattre quelqu'un comme lui. Je ne peux pas le sous-estimer. Il est vraiment dur.

«Je dois y aller pour tuer ce gars. Il n'y a aucun respect à l'intérieur de l'Octogone. Je vais là-bas pour le tuer et obtenir ce qui m'appartient. "

Benavidez n'a perdu que cinq des 32 combats professionnels et n'a été que par l'ancien roi des poids mouches Demetrious Johnson. Figueredo a terminé 14 des 17 adversaires et pense qu'il peut le faire à Norfolk le 29 février.

"Je veux assommer ce type", a déclaré Figueiredo. «Je ne ferai aucun geste qui pourrait l’offenser après le combat. Notre guerre est là-dedans. Après ça, on est cool. Je vais juste célébrer ma victoire. "

Figueiredo est convaincu que la catégorie de poids de 125 livres «est définitivement sûre» après que Cejudo a démantelé T.J. Dillashaw et Marlon Moraes ont terminé cette année, et il promet d'être un grand champion à l'avenir.

Il n'y a aucune promesse d'être aussi théâtral que Cejudo en dehors de la cage, mais tout aussi dominant que la star légère Khabib Nurmagomedov.

«Je viens pour dominer la ceinture et prouver que je peux la tenir pendant longtemps», a déclaré Figueiredo. «Je veux y aller et assommer Benavidez pour récupérer ce qui m'appartient. Je suis ici pour gagner la ceinture. J'ai dit que depuis le premier jour, je suis à l'UFC pour obtenir la ceinture. Et j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Il est temps maintenant. "