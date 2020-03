Deiveson Figuereido prétend être le “champion” des Fly Weights

Deiveson Figueriedo quitté le UFC Fight Night Norfolk les mains vides, mais malgré cela, il est convaincu d’être le champion incontesté des 125 livres.

Le Brésilien n’a pas donné de poids au championnat pour son combat samedi dernier avec Joseph Benavidez, et bien qu’il ait réussi à éliminer le triple challenger au deuxième tour, le surpoids sur la balance lors des pesées de vendredi lui a coûté la possibilité de quitter l’État de Virginie en tant que monarque des Fly Weights.

Dans une interview avec ESPN Brett Okamoto après l’événement, Figuereido, qui pesait 2,5 livres au-dessus de la limite de la division, a déclaré qu’il était le champion actuel grâce à son représentant qui agit également habituellement comme traducteur.

«Je suis le champion. J’ai gagné le combat. Ce qui se passe, c’est que je n’ai pas la ceinture, mais j’ai gagné le combat pour le titre. Qui me dira que je ne suis pas le champion? Mais ce que je veux voir maintenant, c’est quand l’UFC va me mettre au combat pour ma ceinture. Je veux avoir la ceinture entre les mains car c’est la mienne. J’ai battu tout le monde. Maintenant, UFC, la question est, quand vont-ils me faire battre pour ma ceinture? “

Avec son KO sur Benavidez, ‘Deus da guerra’ a amélioré son record avec la promotion à 7-1 et a prolongé sa séquence de victoires à trois.

Avec l’avenir de la division suspendu à un fil, il faudra voir si l’UFC accorde à Figuereido une nouvelle opportunité en titre.