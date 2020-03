Déjà avec le congé médical, Paulo Costa veut se battre pour la ceinture en UFC 252

L’attente est presque terminée. Paulo Costa a été libéré pour reprendre l’entraînement après s’être remis d’une opération du biceps.

L’opération a repoussé le rêve de se battre pour la ceinture de poids moyen, mais elle est prête à reprendre le sport. Le poids moyen a déjà une date en tête pour revenir à l’octogone.

Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien avec Combat

«Le terme récupération. J’ai déjà fait tout ce que j’avais à faire, j’ai traversé toutes les étapes. Cela faisait huit mois et maintenant je suis prêt à commencer ma préparation la semaine prochaine. J’ai reçu le communiqué la semaine dernière. Je suis venu à Los Angeles pour que le médecin me libère parce que c’est lui qui a fait la chirurgie. Puis je suis venu Ce fut un processus ardu et difficile, car cela a duré huit mois, et maintenant je peux m’entraîner normalement, sans limitations. Je peux commencer ma préparation et me battre dans deux ou trois mois », A déclaré Paulo.

Côte, en a profité pour indiquer quand il voudrait se battre pour la ceinture des poids moyens.

«S’il s’agit de demander une date, je suggère le 11 juillet, à l’International Fight Week. La date que Dana White m’a suggérée aussi. Ce serait une bonne date “, indiqué.

PauloPour l’instant, vous devrez regarder le combat entre Israel Adesanya et Yoel Romero, qui a échangé des coups ce samedi en sou première défense en tant que champion incontesté des poids moyens. Le désir de Costa dépendra de la période de récupération du vainqueur du combat de demain.

Le Brésilien a déjà confirmé qu’il serait présent sur le panneau d’affichage demain pour voir le combat entre le Cubain et le Nigérian et a donné son pronostic sur qui gagnera le combat. Responsable de la dernière défaite de Romero, Le Brésilien a parié sur le Cubain contre l’actuel champion.

«Je pense que Romero a de meilleures chances de gagner, en particulier dans les trois premiers tours. Il sera plus fort, plus explosif et plus résistant. À partir du quatrième ou du cinquième, il se peut que Romero se fatigue, car il est plus fort, plus âgé, devrait être plus équilibré. Je pense que Romero a les armes pour gagner »conclut-il.

Cette semaine, le président de l’UFC, Dana White a confirmé que Paulo Costa Ce sera le prochain challenger de poids moyen. De cette façon, le Brésilien sera attentif à l’issue du combat stellaire de demain soir.