Demetrious Johnson lors du combat pour le titre ONE Championship, ce qui signifie héritage

Demetrious Johnson aura bientôt la chance d’ajouter une autre ceinture de championnat à sa collection.

Le vainqueur du Grand Prix de la mouche ONE Championship et ancien champion de l’UFC défie Adriano Moraes le 11 avril pour le titre incontesté de la mouche. Cela fait presque huit ans que Johnson (30-3 MMA) est entré dans un combat pour le titre en tant que challenger.

Bien qu’il n’ait pas défié un champion depuis son combat contre Dominick Cruz à l’UFC sur Versus 6 en 2011, Johnson ne se sent pas très différent de ses jours en tant que champion.

«Je ressens exactement la même chose. Je ne me considère pas comme un challenger », a déclaré Johnson à MMA Junkie. «Je me vois comme un autre athlète essayant de concourir et de gagner un combat et de remporter un titre mondial, vous savez. Je veux dire, même quand j’étais champion en Amérique du Nord, je ne me voyais pas comme le, je ne sais pas… je ne vois pas les gens comme les challengers ou le champion. Je vois juste deux athlètes participer à la compétition. Et c’est tout. “

Le titre tiré contre Moraes fait suite à une course réussie de trois combats qui a permis à Johnson de remporter le grand prix ONE Championship. Johnson est fier d’avoir remporté le titre lors de la promotion, plutôt que de le lui avoir donné lors de sa signature avec ONE Championship en raison de son pedigree en tant que l’un des plus grands athlètes de tous les temps.

“J’ai toujours cru que cela devait être”, a déclaré Johnson. “Évidemment, je pense qu’il y a un ordre hiérarchique, vous savez. Il y a des gars qui sont dans la division depuis bien plus longtemps que moi. Donc, la façon dont ONE Championship voulait que je le fasse était de prendre tous les meilleurs athlètes de cette division: Kairat Akmetov, Danny Kingad, Tatsumitsu Wada, Yuya Wakamatsu. Ils ont donc pris tous les meilleurs athlètes de cette division et les ont placés pour déterminer qui obtiendrait le prochain titre.

“Évidemment, je suis sorti victorieux, alors je me suis mérité un coup de tête au lieu de si je devais courir mes gencives et me cogner les gencives, (cela) aurait pu me gagner un coup. Ou tout simplement le pedigree avec lequel je suis entré dans l’organisation, combien j’ai déjà accompli aurait pu justifier un tir au titre. Mais, vous savez, je ne suis pas au-dessus de travailler pour un coup de titre. J’ai fait mes preuves, remporté trois combats d’affilée et j’ai combattu le concurrent n ° 1, Danny Kingad. C’est le seul gars qui, vous le savez, a perdu contre Adriano Moraes. Et c’est super. Maintenant, j’ai la chance de me battre pour le titre mondial. »

Avec tout ce que Johnson a accompli, remporter un titre de championnat ONE serait un bon moyen de poursuivre son héritage historique. «Mighty Mouse» est heureux d’avoir l’occasion de le faire le 11 avril.

“Ça va être un autre cran sur la ceinture », a déclaré Johnson. «Ça va être un autre cran dans les distinctions, toutes les choses que j’ai faites dans ma carrière d’arts martiaux mixtes. Mon objectif est de devenir l’un des meilleurs à l’avoir fait dans ma carrière. Vous savez, dans 15, 20 ans, les gens qui se lancent dans ce sport d’arts martiaux mixtes, ils vont sur YouTube pour taper Demetrious Johnson, un puissant bar à whiz. C’est de cela qu’il s’agit pour moi, de laisser un nom et de faire de grands combats. »

