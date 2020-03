Demetrious Johnson ne serait pas triste si l’UFC fermait la division des poids mouches

L’ancien champion de poids mouche de l’UFC Demetrious Johnson dit qu’il ne serait pas triste si l’UFC supprimait la catégorie de poids de 125 livres de la promotion.

Johnson a été le tout premier champion UFC des poids mouches et a été la cheville ouvrière de la division depuis son début en 2012 jusqu’à ce qu’il perde sa ceinture à Henry Cejudo à l’été 2018. Quelques mois seulement après avoir perdu sa ceinture à Cejudo, l’UFC a décidé de échanger Johnson à ONE Championship pour Ben Askren, et Johnson est depuis devenu une star pour ONE.

Après que Cejudo a annoncé sa décision de quitter la ceinture des poids mouches, l’UFC a mis en place un combat pour le titre vacant entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo pour l’UFC Norfolk. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu’à ce que Figueiredo perde du poids et qu’il ne puisse pas gagner la ceinture. Comme le destin l’aurait voulu, Figueiredo a éliminé Benavidez et maintenant il n’y a plus de champion à 125 livres.

Il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles l’UFC pourrait envisager de fermer la division des mouches car la catégorie de poids a peu d’étoiles et pas de champion. S’exprimant sur le salon ESPN MMA d’Ariel Helwani, on a demandé à Johnson s’il serait contrarié de voir la division UFC des poids mouches fermer. Il dit que non, il ne le serait pas.

Sur #HelwaniShow @arielhelwani: “Seriez-vous triste que (l’UFC) ait fermé la division (poids mouche)?

Demetrious Johnson: “Non, pas du tout!”

– Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 2 mars 2020

Il n’y a pas si longtemps, l’UFC envisageait de fermer la masselotte, mais Cejudo battant Johnson a donné un nouveau souffle à la division. Maintenant que Cejudo concourt en poids coq et que le poids mouche n’a pas de champion, il y a de fortes chances que la division soit à nouveau fermée. Ce ne sera une bonne nouvelle pour aucun des combattants de la catégorie de poids, mais il est possible que ce soit le cas.

Pensez-vous que l’UFC fermera la division des poids mouches?