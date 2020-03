Demetrious Johnson: Ne vous attendez pas à ce que ONE Championship signe tout le monde si la division poids mouche de l’UFC tombe en panne

L’état de la division des poids mouches de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) est toujours en suspens après que Deiveson Figueiredo a éliminé Joseph Benavidez samedi dernier. nuit (29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169 à Norfolk, Virginie (faits saillants).

Avec la victoire, Figueiredo aurait dû être le nouveau roi de la division, mais comme il n’a pas réussi à faire du poids, il n’était pas admissible à gagner la sangle, laissant le titre vacant. La promotion n’a pas indiqué que la division sera fermée, mais les événements qui se sont produits au cours du week-end laissent maintenant Dana White and Co. dans une petite situation difficile.

Si la promotion décidait finalement de supprimer la catégorie de poids, l’ancien roi de division, Demetrious Johnson, ne serait pas triste si ce jour venait. Et vous ne devriez pas l’être non plus, dit-il, car il y a plusieurs options pour tous les combattants de 125 livres sur la liste. Mais ne vous attendez pas à ce que sa nouvelle promotion, ONE Championship, commence à distribuer des contrats de combat comme des bonbons.

“Non, pas du tout”, a déclaré Johnson lorsqu’on lui a demandé au MMA Show d’Ariel Helwani s’il serait triste si la division était supprimée. “Ces gars-là peuvent aller jusqu’à 135.”

Selon «Mighty Mouse», ONE est très sélectif avec qui il signe. Mais ce n’est pas une raison pour que les combattants s’inquiètent, car il existe plusieurs autres organisations avec une liste saine de combattants de 125 livres.

“Ce n’est pas comme s’ils fermaient la division, ONE va se dire:” Allez les gars, vous, ouais, vous obtenez un contrat gratuit. “Non, je ne pense pas que ce sera comme ça.”

«Je pense que ONE Championship est très sélectif sur le talent qu’ils apportent à l’alignement. Ils veulent attirer les athlètes qui correspondent le mieux à leur marque », a-t-il ajouté. «Mais je suis sûr qu’il y a un endroit où tout le monde peut participer. Regardez Sergio Pettis, il est maintenant chez Bellator. Vous avez RIZIN, PFL, il y a beaucoup d’endroits. »

Johnson a été tristement impliqué dans un métier historique après avoir été envoyé à ONE Championship en échange de Ben Askren en 2018. «Funky» a depuis pris sa retraite du MMA, tandis que Demetrious est toujours aussi fort en tant que champion du poids mouche de ONE, et est 3-0 jusqu’à présent avec la promotion.

Johnson affrontera ensuite Adrian Moraes à ONE Infinity 1 le 10 avril à Jakarta, en Indonésie.