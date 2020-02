Demetrious Johnson se penche sur une trilogie potentielle avec Henry Cejudo

Beaucoup de choses ont baissé dans la division poids mouche UFC depuis le départ de Demetrious Johnson.

L’ancien champion de longue date de l’UFC a quitté l’organisation fin 2018, peu de temps après sa défaite par décision partagée entre Henry Cejudo, qui a mis fin à un règne qui a commencé avec l’inauguration du titre en 2012.

Cette défaite a marqué la fin de la course de six ans de Johnson en tant que champion, au cours de laquelle il a réussi 11 défenses de titre réussies – faisant de lui le détenteur du record de l’UFC pour le plus d’affilée.

Johnson (30-3-1) a ensuite été essentiellement échangé pour Ben Askren contre ONE Championship dans une affaire historique.

Après le départ de Johnson, beaucoup de choses ont eu lieu à 125 livres dans l’UFC. Il y avait un champion contre un super-combattant opposant Henry Cejudo à T.J. Dillashaw dans lequel Cejudo a remporté la ceinture des poids coq, un abandon de la ceinture des mouches par Cejudo, et le plus controversé, un nombre alarmant de coupes de chasse de la société, ce qui a laissé l’existence de la division en question.

Dans une récente interview avec MMA Junkie, Johnson a révélé que l’élimination de la division des poids mouches était déjà en cours avant son départ pour concourir pour ONE.

“Oui, bien sûr, je n’en ai pas parlé ouvertement, mais c’est ce que c’est”, a déclaré Johnson. «Je comprends que l’entreprise vise à gagner de l’argent. Droite. Et puis ils ont eu l’impression que la division ne faisait pas d’argent, alors allez-y, supprimez-la. Et c’est tout.

“Je me disais:” Eh bien, hé, fermez la division et je vais juste passer à 135. Nous faisons de nouveaux contrats, et cetera, et cetera. “Mais je suis heureux que la division continue d’avancer. Je suis heureux que Joseph Benavidez ait à nouveau la chance de se battre pour le titre. Je ne souhaite aux deux athlètes que le meilleur, et je suis impatient de voir qui sera le troisième champion de la division des poids mouches. »

Après avoir perdu du temps en raison d’une blessure, Cejudo a renoncé à son titre en décembre. Peu de temps après, une compétition de cinq tours entre les meilleurs prétendants Benavidez et Deiveson Figueiredo était prévue pour la ceinture vacante.

Il semble que la division UFC des poids mouches soit en sécurité pour le moment, car les combattants sont de nouveau recrutés pour concourir au poids, des combats sont prévus et un combat de championnat est en place. Johnson est heureux de voir Cejudo attirer l’attention nécessaire pour maintenir la division à flot, bien qu’il ne coïncide pas avec son style de faire les choses dans sa carrière.

“Je n’allais pas changer”, a déclaré Johnson. «C’est qui je suis, non? C’est ce que je suis. Je ne vais pas mettre de masque ou prétendre que je suis quelqu’un que je ne suis pas. C’est ce que je suis. Je suis un mec qui aime prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et puis, quand tout le monde dort, je joue à des jeux vidéo. “World of Warcraft” ou “PUBG”, et c’est tout. Je vais au gymnase et je me casse le cul. C’est ça que je suis. Je peux m’identifier à la moitié des gens dans le monde, qui est un homme qui travaille dur.

“Je suis donc heureux qu’Henry Cejudo ait pu faire cela et avoir réussi à défendre la ceinture et à monter et à devenir également le champion des poids coq”, a poursuivi Johnson. “Donc, oui, je veux dire, je suis heureux qu’il ait pu le faire.”

Bien qu’il soit heureux de la poursuite de la division des poids mouches, “Mighty Mouse” ne s’est jamais inquiété pour les combattants qui pourraient avoir potentiellement perdu leur emploi, car il pense qu’il existe de nombreuses options pour les combattants en dehors de l’UFC – plus que les gens ne le pensent.

“Tout le monde pense que c’est la seule maison au monde”, a déclaré Johnson. «Ce n’est pas la seule maison au monde. Regardez Sergio Pettis, il est allé chez Bellator, il se bat à 135. Je suis presque sûr qu’il a fait un bon sou. Il a probablement été payé plus de la moitié des poids volants sur la liste de l’UFC.

“Donc je veux dire, ce n’est pas la seule maison. Regarde moi; Je suis dans ONE Championship. Regardez Eddie Alvarez, il est terminé à ONE Championship. Regardez Kyoji Horiguchi, il est à Rizin. Regardez Lance Palmer, il est au PFL qui gagne un million de dollars. Il a fait 2 millions de dollars, non? Il y a beaucoup, beaucoup de grandes organisations dans le monde. Et pour que les gens pensent qu’il n’y en a qu’un qui vous permettra de bien vivre ou quoi que ce soit, vous vivez dans une boîte. “

Beaucoup pensent que ce qui a convaincu l’UFC de conserver la catégorie de poids de 125 livres était le personnage auto-admis de Cejudo, qui se polarise en MMA. Beaucoup l’apprécient, mais beaucoup d’autres non. Johnson ne se souciait pas des bouffonneries de Cejudo et a dit qu’il trouvait cela amusant.

«C’était plus amusant quand les gens sont venus et m’ont dit:« Qu’est-ce que ce mec (explétif) fait? Va-t-il vraiment combattre les femmes maintenant? », A déclaré Johnson. “Je me dis:” Les gars, ne vous en faites pas. «Triple C» fait ce qu’il veut faire », puis je dis« Il fait exactement ce qu’il veut que vous fassiez. Parle juste de lui, non? »

“Et donc j’ai eu plus de coups de pied hors de cela, où les gens que je travaillais ou qui traînaient juste, et les gens venaient et se disaient:” Qu’est-ce que (ce qui est expletif) ce mec fait? “Et j’irais “De quoi parlez-vous?” Et ils me diront ce qu’il a fait. “

Johnson et Cejudo ont partagé une paire de combats. “Mighty Mouse” a donné à Cejudo sa première défaite professionnelle, l’arrêtant au premier tour à l’UFC 197 en 2016. Cejudo a battu Johnson dans le match revanche de l’UFC 227.

Les deux continuant de connaître du succès, beaucoup réfléchissent à l’idée d’un combat de trilogie. Johnson n’est pas aussi enthousiaste à l’idée que d’autres. Il serait prêt à combattre Cejudo une fois de plus, mais il ne fera pas de son mieux pour poursuivre un troisième combat avec l’Olympien et a déclaré qu’il ne perdrait pas le sommeil si la trilogie ne se concrétisait pas.

“Je regarde toujours ce qui m’attend”, a déclaré Johnson. «Et ce qui m’attend, c’est Adriano Moraes. Et puis, évidemment, je n’aime pas, c’est comme si je pensais au Brad Pickett, au Dominick Cruz (perte). Ces combats que j’ai perdus. Ai-je déjà pensé à essayer de les récupérer? Non, je n’y pense même pas.

“Je veux dire, si l’occasion se présentait pour une raison quelconque, Henry Cejudo finirait dans UN championnat, et il progressait, alors disons que j’ai battu Adriano Moraes et je deviens le champion, et il est ici, oui , J’adorerais le retrouver. Mais je vais m’asseoir ici et comme, ce n’est pas, c’est quelque chose auquel je ne pense pas vraiment. “

Johnson, qui a remporté le grand prix ONE flyweight en 2019, défiera le champion ONE flyweight Adriano Moraes à «ONE Infinity 1» à Jakarta, en Indonésie, le 10 avril.

