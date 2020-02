Demetrious Johnson sera à la tête de l’événement inaugural de la série ONE Infinity

Promotion asiatique ONE Championship poursuit son expansion avec le lancement d’une nouvelle série d’événements d’arts martiaux de haut niveau.

Sous la marque «ONE Infinity Series», les événements présenteront ce qu’un communiqué de presse promotionnel décrit comme «le meilleur que le monde puisse offrir en termes de sports et de divertissement mondiaux».

Les nouveaux événements présenteront «un minimum de 12 champions du monde, des super combats, des célébrités et bien plus encore», le premier événement devant avoir lieu à Jakarta, en Indonésie, le 10 avril. L’événement inaugural sera marqué « ONE Infinity 1. ”

Le nouvel événement remplace l’événement ONE Championship initialement prévu pour Chongqing, en Chine, le 11 avril, qui a été abandonné en raison de la crise actuelle des coronavirus dans la région. Les responsables de ONE ont déclaré que, dans l’état actuel des choses, tous les autres événements de leur calendrier publié se dérouleront comme prévu.

La tête d’affiche de l’événement relocalisé et renommé sera l’un des concurrents de la liste A de MMA, en tant qu’ancien champion de poids mouche UFC et champion du Grand Prix ONE Flyweight nouvellement couronné Demetrious Johnson (30-3-1) défie le champion en titre Adriano Moraes (18-3) pour le titre ONE poids mouche dans l’événement principal.

Le président-directeur général de ONE, Chatri Sityodtong, a officiellement lancé la nouvelle marque événementielle par communiqué de presse, déclarant: «C’est avec plaisir que je présente ONE Infinity Series, la marque phare mondiale pour les événements d’arts martiaux. La série ONE Infinity est au-dessus de tout ce qui est disponible partout sur la planète. Comprenant les plus grands événements de l’année, ces superproductions représentent le meilleur ONE Championship a à offrir en termes de talent de champion du monde, de puissance d’étoile, de compétence en arts martiaux, de valeur de divertissement et d’importance historique.

Les événements confirmés du championnat ONE pour 2020 incluent:

28 février – Singapour

20 mars – Ho Chi Minh, Vietnam

10 avril – ONE Infinity 1, Jakarta, Indonésie

17 avril – Kuala Lumpur, Malaisie

29 mai – Manille, Philippines

5 juin – Jakarta, Indonésie

20 juin – Shanghai, Chine

3 juillet – Singapour

10 juillet – Bangkok, Thaïlande

14 août – Manille, Philippines

4 septembre – Singapour

11 septembre – Jakarta, Indonésie

18 septembre – Kuala Lumpur, Malaisie

2 octobre – Ho Chi Minh, Vietnam

9 octobre – Bangkok, Thaïlande

25 octobre – Tokyo, Japon

31 octobre – Pékin, Chine

20 novembre – Singapour

4 décembre – Jakarta, Indonésie

11 décembre – Manille, Philippines

18 décembre – Kuala Lumpur, Malaisie

.