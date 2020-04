Demian Maia envisage de faire deux combats supplémentaires pour battre le record de l’UFC

Demian Maia

Ce n’est un secret pour personne que Demian Maia est sur le point de raccrocher ses gants. À 42 ans, l’un des plus grands noms du MMA dans Le Brésil, il pourrait prolonger un peu plus sa carrière avec l’intention de battre un record historique UFC.

En entretien avec “Canal Encarada”, originaire de Sao Paulo a parlé de ses plans pour devenir le combattant avec plus de victoires dans l’histoire de l’organisation.

«Mon intention est de faire un combat ou peut-être un autre. Donc, je connais mon prochain combat, pas de problème. Je suis d’accord avec ça. Je crois avoir rempli mon rôle et je suis satisfait de tout ce que j’ai fait au cours de ces années », revendiqué Maia.

La volonté du Brésilien n’est qu’une utopie, la ceinture noire du JiuJitsu brésilien, qui compte 22 victoires en UFC est seulement un combat loin de correspondre au record pour Donald cerrone, qui a 23. Pour aller à Cowboy, Maia il faudrait deux victoires consécutives.

«Je deviendrai peut-être le combattant avec le plus de victoires. Je suis une victoire derrière Cerrone, donc je sais que je vais l’attacher, si j’en gagne une de plus, donc si je gagne les deux, je peux le surmonter. Ce serait quelque chose qui me ferait réfléchir à cette possibilité »conclu Maia.

Maia vient d’être assommé Gilbert Burns, à l’UFC Brasilia. Après la défaite, le paulista a assuré qu’il ferait un dernier combat à UFC.

Il a lancé un défi à Donald cerrone y Diego Sánchez pour se faire face dans l’octogone. Mais cette semaine, Sanchez a répondu au défi du Brésilien et a suggéré que la lutte soit en cours Fight Island.