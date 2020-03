Demian Maia est prêt à prendre sa retraite et voici qui il veut pour son combat final

Les choses allaient plutôt bien pour Demian Maia au premier tour de son combat à l’UFC Brasilia contre Gilbert Burns, jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas. Maia tirait le meilleur parti des échanges de lutte, tirant Burns vers le bas et lui reprenant le dos. Il semblait que Maia était en route pour une autre balade en sac à dos menant à un étranglement. Mais alors les deux se sont séparés et Burns a posé un crochet gauche ultra-rapide, laissant tomber Maia sur la toile où il était stupéfait. Une demi-douzaine de coups de marteau sans réponse au visage et le combat a été appelé.

À l’époque, Maia a protesté contre l’arrêt, mais dans les coulisses des journalistes, il a admis qu’il avait peut-être tort sur tout cela.

“C’est bizarre parce que tout allait bien, je suis allé dans son dos, j’ai pu le descendre”, a expliqué Maia. «Mais je me sentais à l’aise et je me sentais peut-être trop à l’aise. Et puis il a surmonté mon jab, je piquais et il m’a surmonté. Je suis tombé, j’ai senti que j’allais bien. Mais c’est difficile à dire, j’ai besoin de revoir le combat. J’ai demandé à l’arbitre pourquoi il l’avait arrêté, mais c’était sa décision. »

“Burns a ses mérites parce qu’il m’a fait du bien avec son crochet, et c’est tout. Apprentissage. Je fais presque 40 combats, parfois vous obtenez ce genre de chose. Dernière fois [I got KO’d] était comme il y a 10 ans. La deuxième fois … la première fois, c’était Nate Marquardt en 2009. Et maintenant, en 2020 … il m’a eu, que dire? “

“C’est triste parce que vous voyez le combat aller dans votre sens, et puis fwomp!”

“Bien sûr, pour moi, je pensais que c’était un peu tôt, et en tant que compétiteur, je dis” Pourquoi vous arrêtez-vous? “”, A-t-il poursuivi. «Mais comme je l’ai dit, c’est difficile d’être l’arbitre à sa place. C’est très difficile de prendre cette décision rapide, il veut me préserver. Mais pour moi, je dis de le laisser frapper un peu plus parce que je veux voir si je pourrais récupérer. Je ne sais pas si je serais capable, mais je veux savoir. ”

La défaite entraîne une séquence de trois victoires consécutives pour Maia et met fin à sa dernière course sur l’échelle très compétitive des poids mi-moyens. Maintenant, Demian cherche un combat final contre une légende appropriée, et il a deux options qu’il pense être optimales

“Ce sera probablement mon dernier”, a-t-il déclaré. «Je suis dans ce sport depuis longtemps et à l’UFC depuis si longtemps. Je suis très content de ce que j’ai fait, mais je veux en faire un de plus. Voyons ce qui se passe. Je pense qu’il y a deux gars: l’un est Diego Sanchez, parce qu’il demande ce combat depuis longtemps, donc je veux le combattre dans mon dernier combat parce que c’est aussi une vieille légende. Et l’autre est Donald Cerrone serait également intéressant parce qu’il a une victoire de plus que moi. “

Maia fait référence au record du plus grand nombre de victoires de l’UFC, actuellement détenu par Donald Cerrone à 23 ans. Vous pouvez donc nous faire passer pour de grands fans de Maia face à “Cowboy” ou “Nightmare”.