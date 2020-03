Demian Maia n’est pas d’accord sur l’arrêt, prendra sa retraite bientôt

Demian Maia pensait qu’il avait été raté par l’arbitre dans son combat avec Gilbert Burns à l’UFC sur ESPN + 28.

Maia (28-10 MMA, 22-10 UFC) a subi une perte de TKO au premier tour contre Burns (17-4 MMA, 10-4 UFC) dans le co-vedette de poids welter de samedi à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, Brésil, mettant fin à trois -une séquence de victoires consécutives pour le double challenger UFC.

Après avoir eu des moments positifs au début, principalement dans le département de grappling, Maia s’est fait couper avec un tir dur de Burns qui l’a envoyé s’écraser sur la toile. Burns a pris le dessus avec quelques frappes supplémentaires qui ont amené l’arbitre à intervenir. Mais certains observateurs, et Maia lui-même, ont pensé que c’était fini trop tôt.

«Malheureusement, l’arbitre l’a arrêté. Je pensais que je pourrais aller un peu plus, mais c’est ce que c’est », a déclaré Maia à l’UFC sur ESPN + 28 après le combat. «Je sens que j’étais OK. Je sentais que j’allais bien. Mais tu ne sais pas. L’arbitre a dit qu’il pensait que j’étais sorti, et ça va – c’est le sport. Je me sentais bien. J’allais bien dans les positions de jiu-jitsu, mais il m’a bien aidé avec ce crochet. »

Maia, 42 ans, a mentionné qu’il allait bientôt prendre sa retraite. Le spécialiste de la soumission brésilienne, qui fait partie de la liste de l’UFC depuis 2007, a fait le vœu de combattre son contrat actuel de quatre combats, qui a maintenant un combat à gauche.

Sur une trajectoire ascendante avant le combat, Maia a déclaré qu’il envisagerait de prolonger son calendrier de retraite s’il battait Burns à l’UFC sur ESPN + 28. Cela allait cependant dans le sens inverse, et maintenant Maia grave son plan dans la pierre. Mais il ne sait pas encore où ni quand sera le dernier.

“Je vais revenir à l’entraînement et faire un combat de plus – alors c’est tout”, a déclaré Maia. «Je veux en faire un de plus, puis probablement prendre ma retraite. Ce soir, je me sentais plutôt bien. Je sens que j’obtenais mes bonnes positions, mais respect. Il a bien défendu. C’est un grand combattant de jiu-jitsu, mais il m’a attrapé avec le crochet, et ça arrive. Ça se passe dans ce sport avec les petits gants, et c’est tout. L’arbitre n’a pas trop aidé, mais aucune excuse. Il a bien fait et il mérite (la victoire). »

