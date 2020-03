Demian Maia pense que la victoire sur Ben Askren a été le «plus grand combat» pour son héritage

Demian Maia pense que sa victoire sur Ben Askren a été énorme pour son héritage.

En octobre dernier, dans l’événement principal de l’UFC Singapour, Maia affrontait Ben Askren qui venait de terminer la défaite de cinq secondes contre Jorge Masvidal. Malgré cela, beaucoup pensaient que «Funky» gagnerait le combat. Tout au long de la chute, il était compétitif, mais au troisième tour, le Brésilien a sombré dans un étranglement à l’arrière et a soumis l’Américain.

La victoire a prolongé la séquence de victoires de Maia à trois et Askren s’est retiré du sport après cette défaite. Mais, ce qui le rend si bon pour l’héritage du Brésil, c’est le fait que beaucoup pensaient que Askren était le meilleur grappler de tous les temps.

«Le combat avec Ben, peut-être qu’un jour je vais regarder en arrière et peut-être voir que c’est mon plus grand combat. Pour moi, tous les gens qui aiment le grappling, ils étaient vraiment excités pour ce combat depuis de nombreuses années. Pas seulement pour l’année dernière, mais je me souviens que Ben était dans d’autres événements, les gens me demandaient si ce serait un match de rêve pour le combattre », a déclaré Maia à l’UFC. «C’est aussi un gars unique, il représente la lutte d’une manière unique, et tout ce qu’il fait utilise sa lutte. Lui et moi sommes les deux seuls gars qui le font vraiment purement aujourd’hui. Donc, pour ma carrière et pour mon héritage, ce fut un combat très important. J’ai eu beaucoup de pression dans ce combat à cause de cela. Je savais tout ce que cela impliquait et je savais à quel point il était bon. »

Ce fut sans aucun doute une victoire massive pour Demian Maia et sa carrière. Il est maintenant prêt à retourner dans l’Octogone ce samedi dans le co-événement principal de l’UFC Brasilia où il affrontera Gilbert Burns. S’il gagne ici, il dit qu’il pense qu’il pourrait revenir dans la course au titre.

Que pensez-vous de Demain Maia disant que la victoire sur Ben Askren a été le «plus grand combat» pour son héritage? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.