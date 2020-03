Demian Maia peut égaler le record de victoires

L’UFC se rendra au Brésil pour la 37e fois dans l’histoire de l’entreprise samedi avec l’UFC sur ESPN + 28. C’est la troisième étape à Brasilia, car l’événement se déroule à Ginasio Nilson Nelson avec une programmation de 12 combats qui sera diffusée sur ESPN +.

Une paire de prétendants légers en pleine croissance s’affrontent dans l’événement principal. Kevin Lee (18-5 MMA, 11-5 UFC) tentera de rester invaincu depuis son retour à 155 livres quand il rencontre le chauffeur rouge Charles Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC), qui a remporté six combats consécutifs – le tout par arrêt.

Pour en savoir plus sur les chiffres derrière l’événement principal, ainsi que pour un casting de soutien profond, consultez ci-dessous pour 60 faits avant l’événement sur l’UFC sur ESPN + 28.

Événement principal

Lee a réussi son retour dans la division des poids légers en éliminant Gregor Gillespie à l’UFC 244 en novembre.

Les 11 victoires de Lee depuis 2014 dans la compétition des poids légers de l’UFC sont à égalité avec Tony Ferguson pour la deuxième place de la division derrière Beneil Dariush (12).

Lee a effectué au moins un démontage dans 14 de ses 16 combats à l’UFC.

Les 35 éliminations de Lee débarquées depuis 2014 dans la compétition UFC poids léger sont les plus importantes de la division.

Les 258 frappes au sol significatives de Lee ont atterri dans la compétition des poids légers de l’UFC sont les deuxièmes dans l’histoire de la division derrière Khabib Nurmagomedov (308).

Les 96 frappes au sol importantes de Lee ont atterri à l’UFC Fight Night 128 sont les deuxièmes plus importantes d’un seul combat UFC derrière les 100 de Neil Magny débarquées à l’UFC Fight Night 85.

Oliveira a une fiche de 7-1 depuis son retour dans la division des poids légers de l’UFC en avril 2017. Il a une fiche de 9-3 (avec un sans contestation) dans l’organisation à 155 livres.

Le temps moyen de combat d’Oliveira de 4:51 en compétition UFC poids léger est le deuxième plus court de l’histoire divisionnaire derrière Manny Gamburyan (4:45).

La séquence de victoires d’Oliveira à six combats à l’UFC en poids léger est à égalité pour la troisième plus longue séquence active de la division derrière Tony Ferguson (12) et Khabib Nurmagomedov (11).

La séquence d’arrêts UFC d’Oliveira à six matchs est la plus longue séquence active de l’entreprise.

Les 15 victoires d’arrêt d’Oliveira en compétition UFC sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de l’entreprise derrière Donald Cerrone (16).

Les 13 victoires d’Oliveira en compétition UFC sont les plus marquantes de l’histoire de l’entreprise.

Les six victoires d’Oliveira en compétition UFC poids plume sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les quatre victoires d’Oliveira en guillotine-starter en compétition UFC sont à égalité avec Nate Diaz pour la plupart dans l’histoire de l’entreprise.

Oliveira est l’un des deux combattants de l’histoire de l’UFC avec plusieurs victoires de soumission via un étrangleur anaconda. Phil Davis a également accompli l’exploit.

Oliveira est l’un des deux combattants de l’histoire de l’UFC à remporter des victoires de soumission avec six techniques différentes. Frank Mir a également réussi l’exploit.

Oliveira est l’un des deux combattants de l’histoire de l’UFC à remporter une victoire de soumission de coupe-veau. Brett Johns a également réussi l’exploit.

Oliveira a reçu 15 bonus de combat pour les combats de l’UFC, à égalité avec Nate Diaz et Joe Lauzon pour la deuxième place de l’histoire de l’entreprise derrière Cerrone (18).

Oliveira a reçu neuf bonus «Performance de la nuit», le plus important de l’histoire de l’entreprise.

Oliveira est le seul combattant de l’histoire de l’UFC à avoir reçu au moins cinq bonus de nuit de combat dans deux divisions distinctes.

Événement co-principal

Demian Maia (28-9 MMA, 22-9 UFC), 42 ans, est le plus ancien des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

Maia participe à son 32e combat à l’UFC, à égalité avec Jeremy Stephens pour la troisième apparition dans l’histoire de la société derrière Cerrone (34) et Jim Miller (34).

Les 22 victoires de Maia en compétition UFC sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de l’entreprise derrière Donald Cerrone (23).

Les 22 victoires de Maia en compétition UFC sont les meilleures de tous les combattants brésiliens de l’histoire de l’entreprise.

Le temps de combat total de Maia de 6:32:06 en compétition UFC est le troisième plus important de l’histoire de l’entreprise derrière Frankie Edgar (7:15:51) et Rafael Dos Anjos (6:43:11).

Maia a 13-5 ans depuis qu’il est passé à la division des poids mi-moyens de l’UFC en juillet 2012.

Les 11 victoires de soumission de Maia en compétition UFC sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de l’entreprise derrière Oliveira (13).

Les neuf victoires de soumission de Maia via un étranglement à nu dans la compétition UFC sont les plus marquantes de l’histoire de l’entreprise.

Les 65 éliminations de Maia débarquées dans la compétition UFC sont les sixièmes dans l’histoire de l’entreprise.

Les 251 tentatives de retrait de Maia en compétition UFC sont les plus importantes de l’histoire de l’entreprise.

Maia a une fois combiné un 0 pour 49 lors de tentatives de retrait au cours d’une séquence de trois combats à l’UFC. Il s’agit de la plus longue série de tentatives infructueuses de l’histoire de l’UFC sans qu’un démontage n’ait eu lieu.

Maia a échoué lors de ses 21 tentatives de retrait contre le champion Tyron Woodley à l’UFC 214, la deuxième pire sortie de combat pour le titre de l’histoire de l’UFC derrière l’effort de 0 pour 27 de Diego Sanchez contre B.J. Penn à l’UFC 107.

Maia n’a effectué que deux des 22 tentatives de retrait lors de sa défaite par décision unanime face à Rory MacDonald lors de l’UFC 170. Ces 22 tentatives de retrait ont été les plus nombreuses en un seul combat des poids mi-moyens de l’UFC.

Gilbert Burns (17-3 MMA, 10-3 UFC) a une fiche de 2-0 depuis son retour dans la division des poids mi-moyens en août 2019. Il est 3-0 lors des combats dans la catégorie de poids.

Les trois victoires de Burns au brassard en compétition UFC sont à égalité au troisième rang de l’histoire de l’entreprise derrière Royce Gracie (quatre) et Demetrious Johnson (quatre).

Carte principale restante

Renato Moicano (13-3-1 MMA, 5-3 UFC) passe à la division des poids légers de l’UFC après avoir passé ses huit précédentes apparitions promotionnelles au poids plume.

Moicano entre dans l’événement sur le premier dérapage perdant de sa carrière. Il n’a pas remporté de victoire depuis août 2018.

Johnny Walker (17-4 MMA, 3-1 UFC) a remporté 16 de ses 17 victoires en carrière par arrêt. Cela comprend ses trois victoires à l’UFC.

Walker est l’un des sept combattants de l’histoire de l’UFC à gagner un KO résultant d’un coup de poing en rotation. Il a accompli l’exploit à l’UFC sur ESPN + 2.

Walker est l’un des deux combattants de l’histoire de l’UFC à remporter un combat de poids léger par KO à cause d’un genou volant. James Irvin a également accompli l’exploit.

Walker est l’un des cinq combattants de l’histoire moderne de l’UFC à remporter un combat des poids lourds légers par KO en 15 secondes ou moins. Il a accompli l’exploit à l’UFC sur ESPN + 2.

Nikita Krylov (25-7 MMA, 7-5 UFC) a une fiche de 1-2 depuis son retour à l’UFC pour un deuxième passage en septembre 2018.

Krylov a une fiche de 9-5 depuis qu’il est passé dans la division des poids lourds légers en mars 2014.

Krylov a remporté l’ensemble de ses 25 victoires en carrière par arrêt. Il a terminé 20 de ces victoires au premier tour.

Krylov décroche 56,1% de ses tentatives de frappe importantes dans la compétition UFC des poids lourds légers, le deuxième meilleur taux parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Jon Jones (57,9%).

Le KO de 25 secondes de Krylov à l’UFC sur FOX 10 a marqué la finition la plus rapide résultant d’un coup de tête dans l’histoire de l’UFC.

Francisco Trinaldo (24-7 MMA, 14-6 UFC), 41 ans, est le plus ancien combattant actif de la division des poids légers de l’UFC.

Trinaldo a alterné victoires et défaites au cours de ses sept derniers combats. Il a remporté son dernier combat à l’UFC sur ESPN + 22 en novembre.

Les 12 victoires de Trinaldo à l’UFC au Brésil sont les plus importantes de l’histoire de l’entreprise.

Trinaldo est le seul combattant de l’histoire de l’UFC à remporter deux victoires de soumission de triangle de bras de demi-garde.

John Makdessi (17-6 MMA, 10-6 UFC) est l’un des sept combattants de l’histoire de l’UFC à gagner un KO résultant d’un coup de poing. Il a accompli l’exploit à l’UFC 129.

Makdessi défend 71,4% des tentatives de frappe significatives de l’adversaire dans la compétition UFC légère, le deuxième taux le plus élevé parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Nasrat Haqparast (74,1%).

Makdessi défend 86,8% de toutes les tentatives de retrait de l’adversaire dans la compétition UFC légère, le troisième meilleur parmi les combattants actifs dans la catégorie de poids derrière Cerrone (90%) et Mairbek Taisumov (88,5%).

Carte préliminaire

Jussier Formiga (23-5 MMA, 9-4 UFC) participe à son 15e combat de poids mouche UFC, à égalité avec Demetrious Johnson pour la deuxième plus grande apparition dans l’histoire de la division derrière Joseph Benavidez (17).

Les neuf victoires de Formiga dans la compétition des poids mouches UFC sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Johnson (13) et Benavidez (13).

Les trois victoires de Formiga dans la compétition UFC des poids mouches sont à égalité au deuxième rang dans l’histoire de la division derrière Johnson (cinq).

Formiga défend 86,2% de toutes les tentatives de retrait de l’adversaire dans la compétition UFC des poids mouches, le troisième meilleur taux de l’histoire de la division derrière Kai Kara-France (90,9%) et Ian McCall (90%).

Brandon Moreno (16-5-1 MMA, 4-2-1 UFC) est 1-0-1 depuis son retour à l’UFC pour un deuxième relais en septembre.

Randa Markos (10-7-1 MMA, 6-6-1 UFC) participe à son 14e combat de poids de paille UFC, à égalité avec Angela Hill pour le plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire de la division.

Markos a une fiche de 3-3-1 lors de ses sept dernières apparitions à l’UFC depuis août 2017.

Les six victoires de Markos dans la compétition UFC des poids paille sont à égalité au quatrième rang dans l’histoire de la division derrière Joanna Jedrzejczyk (10), Jessica Andrade (sept) et Hill (sept).

Markos a effectué au moins un démontage contre 10 de ses 13 adversaires à l’UFC.

Les quatre résultats de décision partagée de Markos dans la compétition UFC des poids de paille sont les plus marquants de l’histoire de la division.

Markos et Marina Rodriguez se sont battus pour le premier tirage de l’histoire des pailles UFC lors de l’UFC Fight Night 137 en septembre 2018.

Rani Yahya (26-10 MMA, 11-4 UFC) a remporté 20 de ses 26 victoires en carrière par soumission. Il a terminé 13 de ces victoires au premier tour.

Les huit victoires d’arrêt de Yahya dans la compétition UFC / WEC poids coq sont à égalité avec T.J. Dillashaw, Urijah Faber et Eddie Wineland pour la plupart dans l’histoire combinée des divisions.

Les huit victoires de Yahya en matière de soumissions dans la compétition des poids coq UFC / WEC sont les plus marquées de l’histoire des divisions.

Yahya est l’un des quatre combattants de l’histoire de l’UFC à gagner une soumission d’étouffement nord-sud en compétition UFC. Jake Ellenberger, Jeff Monson et Michel Prazeres ont également réussi l’exploit.

Les 21 éliminations de Yahya débarquées dans la compétition des poids coq UFC sont à égalité au quatrième rang dans l’histoire de la division derrière Merab Dvalishvili (39), Urijah Faber (26) et Dominick Cruz (23).

Enrique Barzola (16-5-1 MMA, 6-3 UFC) tombe dans la division des poids coq UFC après avoir passé ses neuf précédentes apparitions promotionnelles au poids plume.

Barzola a remporté ses six victoires à l’UFC par décision.

Les 36 éliminations de Barzola débarquées dans la compétition poids plume de l’UFC sont les troisièmes dans l’histoire de la division derrière Dennis Bermudez (46) et Darren Elkins (40).

Barzola est l’un des cinq combattants de l’histoire à avoir remporté 10 éliminations ou plus dans un combat poids plume UFC / WEC. Il a accompli l’exploit à l’UFC Fight Night 129.

Mayra Bueno Silva (6-0 MMA, 1-0 UFC) revient en compétition pour la première fois depuis le 22 septembre 2018. La mise à pied de 539 jours est la plus longue de ses près de quatre ans de carrière.

Veronica Macedo (6-3-1 MMA, 1-3 UFC), 24 ans, est la plus jeune des 24 combattants qui participeront à l’événement.

Macedo revient dans la division poids coq féminin de l’UFC après avoir atteint 1-2 dans la division poids mouche.

La victoire de Macedo à 1:09 du premier tour à l’UFC sur ESPN + 15 est la finition la plus rapide de l’histoire des poids mouches féminines de l’UFC.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

