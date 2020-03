Demian Maia prend sa retraite après le prochain combat, veut soit Donald Cerrone soit Diego Sanchez

La légende des poids mi-moyens de l’UFC, Demian Maia, dit qu’il prendra sa retraite après un combat de plus, mais il veut combattre Diego Sanchez ou Donald Cerrone ensuite.

Maia a été éliminée de façon choquante par Gilbert Burns lors du co-événement principal de l’UFC Brasilia. Après avoir contrôlé les premières minutes du combat au sol, le combat est revenu aux pieds où Burns a attrapé Maia avec un gros crochet gauche, l’envoyant sur le tapis où quelques coups de poing supplémentaires ont mis le vétéran à l’écart. Ce n’était que la deuxième défaite par élimination directe de près de 20 ans de carrière de Maia dans le MMA.

Après le combat, Maia a parlé aux médias au Brésil et a déclaré qu’il lui restait un combat sur ses contrats. Selon Maia, il prévoit de mener à bien le dernier combat de son contrat, puis de prendre sa retraite. Pour son dernier combat pour la retraite, Maia demande Sanchez ou Cerrone.

“J’en veux un de plus, puis je prendrai probablement ma retraite”, a déclaré Maia (h / t MMAFighting.com).

“Il y a deux gars. L’un est Diego Sanchez, car il demande ce combat depuis longtemps, donc je veux le combattre lors du dernier combat. Un bon dernier combat car c’est aussi une vieille légende. L’autre est Cerrone, serait également intéressant car il a une victoire de plus que moi », a déclaré Maia.

À 42 ans, Maia est l’un des plus anciens combattants de l’UFC. Au lieu d’appeler un jeune mâle pour son dernier combat, il veut plutôt combattre des légendes vétérans à Sanchez et Cerrone, qui approchent tous les deux de la fin de la quarantaine. Les deux combats ont beaucoup de sens pour Maia dans son chant de cygne à la retraite, alors voyons maintenant si l’UFC donne à Maia son souhait et le livre contre l’un des deux hommes qu’il a appelés.

Qui préféreriez-vous voir Demian Maia combattre ensuite, Donald Cerrone ou Diego Sanchez?