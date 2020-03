Demian Maia réagit après la défaite de Gilbert Burns, nomme 2 adversaires pour son combat final

L’ancien challenger pour le titre de l’UFC, Demian Maia, a affronté Gilbert Burns, le concurrent des poids mi-moyens, dans la co-vedette de l’événement UFC Brasilia de ce soir.

Maia (28-10 MMA) est entré dans le combat sur une séquence de trois victoires consécutives, sa dernière en date étant une impressionnante victoire de soumission sur Ben Askren à l’UFC Singapour.

Pendant ce temps, Burns (18-3 MMA) est entré ce soir en tête d’affiche de l’UFC Brasilia sur une séquence de quatre victoires consécutives, sa plus récente victoire ayant été décidée par Gunnar Nelson.

Après une ouverture divertissante de deux minutes, qui a vu les experts du jiu-jitsu échanger des positions sur le terrain, Gilbert Burns est revenu sur ses pieds et a posé une grosse main gauche qui a envoyé Demian Maia s’écraser sur la toile Octagon. “Durinho” regardait l’arbitre pour intervenir et arrêter le combat, mais quand il ne l’a pas fait, Burns a été forcé de livrer un terrain de suivi et de battre. Finalement, l’arbitre en avait assez vu et est intervenu pour appeler le concours. Maia était toujours en mouvement au moment de l’arrêt et a donc été invité à donner son avis sur la séquence de fin de combat lors de la conférence de presse d’après-combat d’aujourd’hui.

“Je sentais que j’allais bien, mais tu ne sais pas.” Dit Demian Maia. «L’arbitre a dit qu’il pensait que j’étais absent, et ça va. C’est le sport. “

L’as de soumission continuerait à révéler que son prochain combat sera “probablement” le dernier et qu’il aimerait que ce combat se joue contre “Diego Sanchez ou Donald Cerrone”.

Image via @ufc sur Instagram

Demian Maia a défié les titres de poids moyen et de poids welter au cours de son illustre carrière, mais a finalement échoué dans ses tentatives de détrôner les champions d’alors, Anderson Silva et Tyron Woodley.

Avec qui préféreriez-vous voir Demain Maia affronter Diego Sanchez ou Donald Cerrone dans son combat pour la retraite? Sonnez dans la section commentaires de ce post PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020