Demian Maia renouvelle son intérêt dans la lutte pour la retraite de Diego Sanchez

Demian Maia veut toujours partager l’octogone avec Diego Sanchez.

Avec un combat restant sur son contrat UFC, et un fort penchant pour se retirer du sport par la suite, Maia (28-10 MMA, 22-10 UFC) fait de nouveau flotter l’idée d’un affrontement avec Sanchez (30-12 MMA, 19 -12 UFC).

Un affrontement des poids mi-moyens contre le vainqueur de la saison 1 de la série de téléréalité “The Ultimate Fighter” est quelque chose que Maia a présenté pendant presque deux ans. Maia et Sanchez sont deux des athlètes les plus anciens sur la liste de l’UFC, et l’appariement est sans doute en retard.

Maia semble le penser, car il a une nouvelle fois poussé à la confrontation sur les réseaux sociaux (via Twitter):

Oui @DiegoSanchezUFC! Faisons le

Maia, 42 ans, vient de perdre un match de première ronde contre Gilbert Burns à l’UFC sur ESPN + 28 en mars. Le résultat a cassé une séquence de trois victoires consécutives du Brésilien, qui a défié les titres UFC chez les poids mi-moyens et moyens.

Sanchez, 38 ans, est également un ancien challenger du titre de l’UFC, qui a remporté une victoire par disqualification contre Michel Pereira à l’UFC sur ESPN + 25 en février. Les retombées du combat ont apporté un examen minutieux en raison de la relation unique de Sanchez avec l’entraîneur Joshua Fabia.

Il semble que Sanchez soit à bord avec l’idée d’une confrontation (via