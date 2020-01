Denise Kielholtz contre Kristina Williams, Tyrell Fortune contre Timothy Johnson ajoutés au Bellator 239

Quelques perspectives intrigantes ont été ajoutées à la gamme Bellator 239.

MMA Fighting a confirmé avec des officiels qu’un combat de poids mouche entre Denise Kielholtz et Kristina Williams, et un combat de poids lourd entre la Tyrell Fortune invaincue et le vétéran Timothy Johnson auront lieu lors du prochain spectacle de la promotion le 21 février à Thackerville, Okla.

Les affrontements ont d’abord été signalés par MMA Junkie.

Kielholtz contre Williams aura lieu lors des préliminaires, tandis que Fortune contre Johnson fait partie de la carte principale de l’événement.

Un kickboxeur hors pair, Kielholtz (4-2) est prêt à concourir dans la cage Bellator pour la cinquième fois. Elle a une fiche de 4-1 depuis ses débuts avec l’organisation, sa seule défaite étant entre les mains de la meilleure candidate Veta Arteaga. «Miss Dynamite» a remporté des combats consécutifs, battant plus récemment Sabriye Sengul par soumission en seulement 32 secondes au Bellator de Londres en novembre.

Williams (3-2) a fait ses débuts professionnels au Bellator 185 en octobre 2017, lorsqu’elle a vaincu la championne de boxe Heather Hardy via un arrêt de médecin au deuxième tour. Elle est allée 2-2 depuis, avec des victoires sur Bruna Ellen et Emily Ducote.

Fortune détient actuellement un record de 8-0, tous sous la bannière de Bellator, tandis que Johnson (12-6) cherche toujours sa première victoire de Bellator après son retour de l’UFC en 2018. En deux apparitions pour l’organisation, Johnson a souffert le premier -KO rondes aux mains de Vitaly Minakov et Cheick Kongo.

Le Bellator 239 sera titré par un combat de poids mi-moyen entre Ed Ruth et Yaroslav Amosov. La carte principale sera diffusée sur Paramount Network et le service de streaming DAZN.