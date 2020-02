Denise Kielholtz croit que de grandes choses (comme elle) viennent dans de plus petits emballages

Bellator 239: «Ruth vs. Amasov» a lieu ce week-end (vendredi 21 février 2020) au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla. En direct sur Paramount Network et DAZN. Le triple champion de la Division I de la NCAA, Ed Ruth (8-1), affronte le «Dynamo» invaincu Yaroslav Amosov (22-0) dans l’événement principal des poids mi-moyens.

Ailleurs sur la carte, la championne de Bellator Kickboxing, Denise Kielholtz, place son record de 4-2 en MMA contre «Warhorse» Kristina Williams (3-2) dans un combat contre les Flyweight. Williams tentera de rebondir après une performance inhabituellement médiocre contre Julianna Velasquez au Bellator 224 l’année dernière.

Williams peut chercher à obtenir un avantage de taille contre Kielholtz, debout à 5’8 “et dominant le chasseur néerlandais de 5’3”, mais il serait dangereux de le faire contre un kickboxeur de classe mondiale qui peut combiner vitesse et puissance avec un effet dévastateur. De plus, Kielholtz ne cesse de se développer sur le terrain pour devenir tout aussi meurtrière avec ses soumissions.

Aujourd’hui, MMA Mania parle à Denise Kielholtz de sa croissance en tant qu’artiste martiale mixte et de son désir de mettre en valeur ces compétences contre Kristina Williams.

“Ouais, je suis vraiment excité. Tout d’abord, je suis vraiment excitée de me battre à nouveau aux États-Unis, et ensuite, bien sûr, mon bon adversaire, elle a combattu de bons combats, vous savez que c’est un bon prochain défi, donc je suis vraiment très excité et j’ai hâte de ce combat . “

C’est un match de style intrigant, car Williams est un artiste martial qui aime le kickboxing et Kielholtz est un kickboxeur de classe mondiale qui est tombé amoureux du MMA.

“Avec le kickboxing, si vous êtes un champion depuis tant d’années, tous les défis que vous avez et vous les affrontez et vous apprenez d’eux, alors il est temps pour un nouveau chapitre que vous connaissez? Mon expérience depuis que j’étais plus jeune est le judo, donc pour mélanger les deux et avoir un bon entraîneur et un bon plan de match, je pense qu’en MMA, je vais réussir comme je l’ai fait en kickboxing. “

Avec deux soumissions et un KO dans ses quatre victoires en MMA, il serait juste de dire qu’elle réussit déjà, mais cela n’a pas empêché Kielholtz de s’efforcer de s’améliorer davantage.

“Maintenant, il est temps pour un nouveau chapitre et je suis totalement concentré à mille pour cent sur ce jeu MMA et j’ai aussi faim d’être une meilleure version de moi-même en MMA.”

Ses adversaires antérieurs pourraient également essayer d’être de meilleures versions d’eux-mêmes. L’effondrement de Sabriye Sengul a été un spectacle dramatique inattendu après que Kielholtz a reçu une soumission rapide.

“Elle a parlé d’un kickboxing (rematch) mais maintenant je suis déjà concentré sur le MMA depuis deux ans. Cela fait deux ans que je travaille dans toute cette division MMA. Alors oui, elle se plaignait, ok maintenant elle veut un kickboxing (match) mais j’ai déjà fait la transition vers le MMA il y a deux ans. Je ne sais vraiment pas de quoi elle parlait mais je pense qu’elle était simplement frustrée. Je pense que je l’ai frappée trop fort. »

La contre-attaque de Kielholtz a atterri a secoué Sengul et a installé le brassard, mais Kielholtz laisse entendre qu’il a également mis à mal son bon sens et son décorum professionnel en tant que combattant.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je pense que c’était vraiment embarrassant de voir comment elle a agi. Je pense que c’était vraiment son problème mais je me concentre maintenant sur le MMA et cela fait déjà deux ans maintenant, donc elle devrait venir deux ans plus tôt si elle voulait faire du kickboxing avec moi, mais je pense aussi qu’en kickboxing elle n’avait aucune chance. “

C’est peut-être la meilleure façon de dire que quelqu’un n’est pas à votre niveau, j’ai entendu parler d’un combattant à ce jour. Kielholtz est comme ça en général – très charmante mais aussi très confiante dans ses compétences. C’est pourquoi elle ne se soucie pas d’être la femme la plus petite dans un combat.

“Je suis habitué à ça, vous savez? Comme je pense que je n’ai jamais participé à mes 50 combats de kickboxing, je n’ai jamais rencontré une fille plus petite que moi. Ils étaient toujours plus grands que moi, donc j’y suis habitué. Je ne pense pas que ce soit comme une chose négative que je suis plus petit, je le vois comme une bonne chose parce que c’est mon style de combat tu sais? “

Cela contribue certainement à ce qu’elle soit surnommée «Mme Dynamite »dans les combats – elle peut être petite mais elle est aussi très explosive. Elle ne croit pas que Williams agira avec trop de confiance.

“Je ne vois pas cela comme une chose qu’elle pensera” Oh, je suis plus grand “parce que la portée n’est pas tout. Je pense qu’avec mon style de combat et ma vitesse cette portée n’est pas un avantage pour mon adversaire. Donc, je ne le vois pas comme «Oh, elle est plus grande», je le vois comme «D’accord, c’est quelque chose auquel j’ai l’habitude, alors allez – le suivant!» »

Kielholtz attribue tout le mérite de son surnom à un seul moment au début de sa carrière qui a défini sa réputation et sa férocité.

“C’est comme ça que j’obtiens mon surnom. J’ai combattu une fille VRAIMENT grande et j’ai gagné ce combat vraiment bien. Après cet intervieweur, il m’a dit “Ouais tu ressemblais à de la dynamite!” Dynamiter’. Mon surnom est donc basé sur ma taille, ma puissance et ma vitesse. »

Kielholtz peut parler doucement, mais elle porte un gros bâton (de dynamite) qui attend d’exploser pour un match pour le titre mondial.

“Pour sûr! Pour sûr! Je pense que maintenant que j’ai abandonné la partie kickboxing et que je me suis complètement concentré sur le MMA, et mon camp d’entraînement et mon entraîneur sont désormais entièrement axés sur le MMA, c’est un gros avantage pour moi. Ces combinaisons en kickboxing sont différentes. Vos mains, votre vitesse, votre timing, tout est si différent. J’ai donc complètement tourné mon camp d’entraînement dans une direction différente. »

Donc, si cette direction mène à Ilima-Lei Macfarlane, comment Kielholtz a-t-il l’impression qu’ils correspondent?

«Je pense qu’elle est une grande championne et depuis des années elle défend déjà son titre tant de fois, mais je vois des trous dans son plan de match et ces trous vont être mon avantage. Je n’ai vu aucune des filles qui la combattaient entrer dans ce trou. Ils se battent avec son plan de match. “

C’est une réponse assez timide alors j’ai demandé à Kielholtz d’être précis. Pense-t-elle que Macfarlane est vulnérable dans son stand-up?

“Oui! Oui. Elle est vraiment très bonne sur le terrain, et c’est sûr que son jeu de stand-up a des trous, et c’est comme ça que je vois mon avantage. “

Le temps nous dira si elle peut tirer parti de cet avantage, mais vient d’abord Kristina Williams à Thackerville. L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Ruth vs. Amosov” réside ici au MMA Mania toute la semaine.

La carte principale du Bellator 239 commencera à 21 h 00. ET sur Paramount Network et DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.