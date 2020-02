Deontay Wilder annonce que Mark Breland «fait toujours partie de l’équipe Wilder» après avoir jeté une serviette

Image: Deontay Wilder sur Instagram

Deontay Wilder a décidé de ne pas licencier Mark Breland après tout.

Le 22 février, Wilder affrontait Tyson Fury dans le match revanche très attendu après leur tirage controversé en 2018. Dans ce combat, Fury a dominé dès le départ. Il a laissé tomber Wilder deux fois et au septième tour, Breland, le deuxième cornerman a jeté l’éponge pour arrêter le combat.

Immédiatement après le combat, Deontay Wilder n’était pas satisfait de Breland et a dit qu’il devrait voir s’il serait toujours membre de l’équipe.

«J’ai donc dit à mon équipe de ne jamais, jamais, peu importe à quoi cela ressemble, de ne jamais jeter l’éponge avec moi parce que je suis un type spécial. Il me restait encore cinq tours. Peu importe à quoi cela ressemblait, j’étais toujours dans le combat », a déclaré Wilder à Yahoo. «Je comprends qu’il me surveillait et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits.»

Maintenant, cependant, il revient sur ce point en publiant une déclaration à Mike Coppinger de The Athletic pour dire que Breland fait toujours partie de l’équipe.

Déclaration de Deontay Wilder:

“Je suis un guerrier. Je ressens la même chose que je ressentais la nuit du combat. Si je dois sortir, je veux sortir sur mon bouclier. Mais je comprends que mon coin et mon équipe ont à cœur mon intérêt. Mark Breland fait toujours partie de l’équipe Wilder. » # WilderFury2

– Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 29 février 2020

Deontay Wilder a exercé sa clause de revanche, ce qui signifie que lui et Tyson Fury auront leur trilogie plus tard cette année. Il a blâmé la perte en partie sur son costume car il a dit qu’il fatiguait ses jambes.

Quoi qu’il en soit, Wilder cherche à revenir dans la colonne des victoires la prochaine fois et le fera avec Breland dans son coin.

Êtes-vous surpris de voir Deontay Wilder dire que Mark Breland fait toujours partie de l’équipe Wilder? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/02/2020.