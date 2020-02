Deontay Wilder blâme le costume de 45 livres pour la perte de Tyson Fury: «Je n’avais pas de jambes»

Tyson Fury a défait Deontay Wilder samedi soir dernier (22 février 2020) dans une déroute déséquilibrée, marquant une victoire par élimination technique au septième tour contre “Bronze Bomber” à Las Vegas, Nevada, pour remporter les titres WBC et (vacant) The Ring Heavyweight . Ce fut une victoire convaincante et épanouissante pour Fury, qui s’est battu pour un match nul contre Wilder lors de leur première rencontre en 2018.

Et alors que beaucoup s’attendaient à ce que Fury affronte ensuite le champion actuel WBA (Super), IBF, WBO et IBO Heavyweight, Anthony Joshua, il semble que les fans de combat auront d’abord un match de trilogie contre Wilder. C’est selon Kevin Iole, qui a révélé que Wilder a déclenché la clause de revanche qui était dans leurs contrats respectifs avant le combat de samedi dernier.

Pendant ce temps, Wilder a peut-être fourni aux fans de combat l’une des excuses les plus bizarres pour perdre un combat, affirmant que ses jambes étaient affaiblies après avoir marché dans l’allée avec un costume extravagant de 45 livres.

Non sérieusement.

“Il ne m’a pas du tout blessé, mais le simple fait est que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi”, a déclaré Wilder. «Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été abattues tout au long. Mais je suis un guerrier et les gens savent que je suis un guerrier. On pourrait facilement dire que je n’avais ni jambes ni rien. Beaucoup de gens me disaient: “Il semblait que quelque chose n’allait pas chez toi.” Quelque chose était, mais quand tu es dans le ring, tu dois bluffer beaucoup de choses. J’ai fait de mon mieux pour le faire. Je savais que je n’avais pas les jambes à cause de mon uniforme.

“Je n’ai pu le mettre [for the first time] la veille, mais je ne pensais pas que ça allait être si lourd », a-t-il ajouté. «Il pesait 40, 40 livres avec le casque et toutes les batteries. Je voulais que mon hommage soit parfait pour le Mois de l’histoire des Noirs. Je voulais que ce soit bon et je suppose que je mets cela avant tout. »

Non seulement son équipement de débrayage pesait 45 livres, mais cela lui a coûté 40 000 $.

Wilder a également visé son entraîneur, Mark Breland, pour avoir jeté l’éponge et ne lui avoir pas donné l’occasion de se frayer un chemin hors de danger.

En conséquence, Breland ne fera plus partie de son équipe de corner pour aller de l’avant.

“Je suis contrarié par Mark pour le simple fait que nous en avons parlé à plusieurs reprises et que ce n’est pas émotionnel”, a déclaré Wilder. «Ce n’est pas une chose émotionnelle, c’est une chose principale. Nous avons parlé de cette situation de nombreuses années avant même que cela ne se produise. J’ai dit en tant que guerrier, en tant que champion, en tant que leader, en tant que dirigeant, je veux sortir sur mon bouclier. Si je parle d’entrer et de tuer un homme, je respecte la même chose. Je respecte le même principe de réception.

«J’ai donc dit à mon équipe de ne jamais, jamais, à quoi cela ressemble, de ne jamais jeter l’éponge avec moi parce que je suis un type spécial», a-t-il poursuivi. «Il me restait encore cinq tours. Peu importe à quoi ça ressemblait, j’étais toujours dans le combat. »

Et même si Wilder reconnaît que peut-être Breland ne faisait que garder à l’esprit ses meilleurs intérêts et sa santé, à la fin de la journée, “Bronze Bomber” a son propre code de combat.

«Je comprends qu’il me surveillait et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits», a déclaré Wilder. Mais le grand homme ne s’est pas arrêté là, critiquant l’arbitre Kenny Bayless pour ne pas avoir fait correctement son travail après que Fury l’aurait frappé avec plusieurs coups illégaux à l’arrière de la tête.

Wilder a également des mots durs pour l’arbitre Kenny Bayless, alléguant que Bayless a refusé de ne pas affronter efficacement Fury sur une série de coups de poing à l’arrière de la tête et du cou de Wilder après avoir dit à Wilder qu’il le disqualifierait s’il faisait de même dans le vestiaire d’avant-combat.

– Lance Pugmire (@pugboxing) 24 février 2020

Un combat de trilogie entre les pugilistes lourds sera probablement un succès au box-office, le seul inconvénient étant qu’une confrontation très attendue entre Fury et Joshua (ou même Wilder contre Joshua) sera à nouveau reportée.

Lorsque le troisième combat sera réservé, Wilder envisagera peut-être de retirer une page du livre de Fury, car “Gypsy King” a été sagement roulé sur le ring sur un trône, lui laissant des jambes fraîches – et aucune excuse – pour la grande confrontation.

Juste une pensée.

Pour les résultats et la couverture complets de «Fury vs. Wilder 2», cliquez sur ici.