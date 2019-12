Deontay Wilder contre Tyson Fury prévu pour le 22 février au MGM Grand à Las Vegas

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Le match revanche de combat de boxe poids lourds que nous voulons tous voir est maintenant officiellement fixé au 22 février 2020, alors que Deontay Wilder combat son rival Tyson Fury.

L'événement aura lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Dan Rafael d'ESPN a confirmé la date, le lieu et le lieu du combat.

Wilder a parlé du match revanche dans un communiqué de presse.

«Je suis heureux et je suis ravi que le match revanche se produise enfin. Je veux donner aux fans ce qu'ils veulent voir. Je l'ai fait avec mes trois dernières sorties – Fury, (Dominic) Breazeale et Ortiz. Ce sont des événements spectaculaires – de mes promenades sur le ring où je rassemble toute l'énergie des gens, à mes uniformes que je porte pour aider à diffuser cette énergie. Ensuite, je leur donne ce pour quoi ils viennent tous – les KO, et mes KO ont été incroyables », a déclaré Wilder.

«J'ai fait mes preuves la première fois et je suis prêt à recommencer. Ce fut un combat très controversé. Je promets à mes fans qu’il n’y aura pas de controverse avec celui-ci. Je vais le finir. "

Fury a également parlé du match revanche.

«Il n'y a plus de canard et de plongée. La date a été fixée et la «Bomb Squad» est sur le point d’être déclenchée en toute sécurité et le véritable champion couronné alors que le monde surveille le combat le plus attendu depuis des années. C'est une affaire inachevée pour moi, mais le 22 février, ce dosser recevra enfin ce qui lui arrive, et je ne peux pas attendre », a déclaré Fury.

Wilder (42-0-1) a remporté 41 combats par KO et n'a jamais perdu, son seul match nul contre Fury dans le "Fight of the Year" du couple en 2018. Depuis, Wilder a vaincu Luis Ortiz et Dominic Breazeale par Assommer.

Fury (29-0-1) a remporté 20 combats par KO et n'a jamais perdu non plus, le seul défaut de son bilan étant son match nul contre Wilder. Depuis lors, Fury a battu Otto Wallin et Tom Schwarz par KO.

Qui pensez-vous gagne le match revanche de combat de boxe poids lourds entre Deontay Wilder et Tyson Fury?

