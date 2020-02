Deontay Wilder dit que son “ deux ans peut frapper plus fort ” que Tyson Fury

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Deontay Wilder n’est pas dérouté par la puissance de Tyson Fury avant leur match revanche très attendu ce samedi.

Les deux se sont battus en décembre 2018, où ce fut un combat très serré et divertissant. Mais, en fin de compte, les juges l’ont qualifié de match nul. Au rebut, Fury était le boxeur le plus technique mais Wilder a laissé tomber l’Anglais deux fois, ce qui l’a aidé à remporter deux manches 10-8.

Maintenant, avant le match revanche, Wilder a promis d’éliminer Fury. Il sait également que l’Anglais n’a aucune chance de le mettre KO étant donné qu’il n’a aucun pouvoir et dit que son enfant de deux ans frappe plus fort.

«Fury, comme je l’ai dit avant, il a des oreillers comme des poings. C’est pourquoi j’ai pu lui appliquer encore plus de force et de pression que [he did to me]. Nous savons tous que Fury ne peut pas frapper “, a déclaré Deontay Wilder à Sky Sports Boxing. “Ils disent que les femmes mentent, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas … Nous pouvons voir que mon enfant de deux ans peut frapper plus fort que lui.”

Deontay Wilder a une fiche de 42-0-1 avec 41 victoires à élimination directe. Dans son dernier combat, il a éliminé Luis Ortiz au septième tour après avoir sans doute perdu les six premiers tours. Mais, il n’a besoin que d’un coup de poing et il s’est connecté avec une droite dure qui a éteint les lumières du Cubain. Avant cela, il a eu un autre KO de bobine de surbrillance sur Dominic Breazeale.

Tyson Fury, quant à lui, compte 29 victoires dont 20 à élimination directe. Donc, il a montré qu’il avait un pouvoir de coupure. Pourtant, Wilder n’est pas concerné.

Quoi qu’il en soit, Deontay Wilder est confiant qu’il obtiendra sa main levée samedi et dit qu’il le fera par un KO très rapide.

“Quand la cloche sonne, vous savez ce que je dis ne clignote pas, ne clignote pas. Ce combat va aller plus vite que ce que les gens attendent de lui », a-t-il conclu. Beaucoup de gens vont être surpris, beaucoup de gens pas et beaucoup de gens vont être comme l’enfer ouais nous avons passé un bon moment. »

Que pensez-vous de Deontay Wilder disant que son fils de deux ans frappe plus fort que Tyson Fury? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.