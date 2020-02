Deontay Wilder dit que Tyson Fury est “nerveux” pour le match revanche des poids lourds

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Le poids lourd de la boxe Deontay Wilder pense que son rival Tyson Fury est “nerveux” avant le match revanche très attendu de la paire ce week-end.

Wilder et Fury se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2018 et ont fait des allers-retours pour 12 manches de championnat dans un candidat «Fight of the Year» qui s’est terminé par un tirage au sort controversé. Les fans réclament depuis que les deux rivaux le repoussent et ce week-end, ils chercheront enfin à régler leurs différends à l’intérieur du ring. Le match revanche aura lieu ce samedi au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Avant le match revanche, Wilder s’est entretenu avec des journalistes et a déclaré qu’il pensait que Fury était «nerveux» pour leur combat ce week-end. Voici ce que Wilder a dit.

«Au fond de son cœur, je sens vraiment qu’il est nerveux. J’ai vraiment l’impression qu’il est très, très nerveux dès la première fois ce qui s’est passé. Lorsque vous renversez une personne et lui donnez une commotion cérébrale, vous ne l’oubliez jamais. Vous n’oublierez jamais qui vous a fait ça et comment ils l’ont fait », a déclaré Wilder (via MMAFighting.com).

«Quand vous y retournez avec eux une deuxième fois pour revivre ce moment encore une fois, cela doit être stressant. Vous ne pouvez certainement pas dormir la nuit. “

Wilder fait référence au 12e round du premier combat, quand il a renversé Fury de manière brutale. Tout le monde pensait que Fury était en baisse pour le décompte, mais d’une manière ou d’une autre, il a tiré un moment «Undertaker» et a réussi à ressusciter des morts. Wilder est clairement confiant qu’il sera en mesure d’attraper Fury avec un gros coup encore une fois, mais cette fois, il croit qu’il éteindra les lumières de son rival. Fury, cependant, s’entraîne dur pour ce camp, ce ne sera pas le cas.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.