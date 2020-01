Deontay Wilder envisage de se battre à l’UFC et dit qu’il mettrait fin à sa vie à l’intérieur de l’Octogone

Image: Deontay Wilder sur Instagram

Deontay Wilder pense qu’il “mettrait fin à sa vie” s’il devait se battre à l’UFC.

Wilder, qui est apparemment au sommet du monde de la boxe, est prêt pour son match revanche très attendu contre Tyson Fury en février. Pourtant, il envisage toujours de traverser pour MMA sur toute la ligne.

“J’en ai déjà parlé avant, bien sûr, pour moi, je vais te battre dans mon sport et je vais venir à ton sport et le faire aussi”, a déclaré Deontay Wilder à ThaBoxingVoice (via TalkSport). «Je sens le MMA, ils vous permettent de prendre le dessus sur votre adversaire et de lui frapper le visage avec de la vitesse et de la vitesse qui descendent. Gants de quatre onces, je parle déjà de faire sortir les gens du ring. Mais, ce serait certainement le sport où je le montrerais, mec.

“Ce sont juste des règles différentes, des choses différentes. Je suis construit avec un ensemble de compétences. J’ai beaucoup d’intellect et beaucoup de connaissances en combat, point final. Je vois donc tous les gars du MMA venir toujours à la boxe parce qu’en boxe, il faut se tenir debout. Vous devez être un putain d’homme pendant 36 minutes. »

Deontay Wilder a déclaré qu’il cherchait à revendiquer un corps en boxe. Mais en MMA, Wilder pense que son pouvoir mettrait vraiment fin à une vie à l’intérieur de l’Octogone, il n’est donc pas sûr de se battre un jour dans l’UFC.

“Cela ne me dérangerait pas d’entrer dans [that] monde aussi. Un pour un. Que le meilleur gagne. Vous savez, tout cela n’est que fantasme », a ajouté Wilder. “Je ne pense pas que quelque chose se concrétisera jamais. Je suis tout simplement trop dangereux pour un homme dans n’importe quel type de sport de combat.

«Je mettrais vraiment fin à une vie parce que j’en ai le pouvoir, et c’est juste la fichue vérité», a-t-il conclu.

Que pensez-vous de Deontay Wilder disant qu’il “mettra fin à sa vie” s’il combattait à l’UFC?

