Deontay Wilder parle d’aller à l’UFC!

22 février Deontay Wilder aura le match revanche avec Tyson Fury. Le premier match, qui a eu lieu le 1er décembre 2018, s’est terminé par un match nul. Maintenant, ils auront l’occasion de revoir leur visage et de préciser lequel des deux est le meilleur.

Qu’arrivera-t-il aux deux après? Le Britannique a parlé de reprendre son aventure à la WWE, sans oublier la boxe. Et maintenant, les Américains parlent de l’UFC. “The Bronze Bomber” a fait ces déclarations à TheBoxingVoice:

«Je pense à prendre ma retraite dans six ans et tout peut arriver pendant cette période. J’aime le MMA. Vous pouvez monter sur votre adversaire et l’écraser. J’aime aussi faire sortir les gens du ring, mais c’est un sport intéressant. Je vois que tous les garçons MMA entrent dans la boxe parce qu’en boxe, il faut toujours rester debout, il faut être un homme pendant 36 minutes. Cela ne me dérangerait pas d’être moi qui entre dans son monde. Un contre un et que le meilleur gagne. Mais je ne pense pas que quiconque veuille me faire face, car je peux tuer n’importe qui. »

De nombreux fans de MMA pensent sûrement à de grands combats qui pourraient se produire avec Wilder. Jusqu’à présent, rien n’est confirmé, loin de là, mais il semble intéressant que le champion du monde de boxe ait intérêt à entrer dans l’octogone. Nous comprenons que l’UFC ferait une offre énorme. Mais mieux vaut ne pas laisser espérer.