Deontay Wilder prévoit de renvoyer l’entraîneur qui a jeté l’éponge contre Fury

Deontay Wilder va faire payer son entraîneur pour avoir jeté la serviette lors de son match revanche Tyson Fury, en le limogeant.

«The Bronze Bomber» a affronté «The Gypsy King» dans leur match revanche très attendu le samedi 22 février. Fury a maintenu une pression constante pour désarmer la puissance de frappe de son adversaire. Wilder a été renversé deux fois avant d’être coincé au septième tour. Le boxeur britannique a commencé à décharger sur Wilder, et l’Américain a pu offrir peu de représailles. Pour empêcher Deontay Wilder d’endurer plus de dégâts, l’entraîneur Mark Breland a jeté l’éponge au septième tour et l’arbitre a annoncé la fin de l’action. “The Gypsy King” a ainsi revendiqué la victoire de TKO.

M. Breland a été largement félicité pour son timing et sa décision de mettre fin au combat. Cependant, l’entraîneur-chef Jay Deas a annoncé qu’il n’était pas d’accord avec la décision et croyait que le combat n’était pas terminé.

Après avoir confirmé son intention d’utiliser sa clause de revanche dans un combat de trilogie contre Fury, le premier sur la liste des tâches de Wilder se débarrasse de l’entraîneur coupable, Breland:

“Je suis contrarié par Mark pour le simple fait que nous en avons parlé à plusieurs reprises et que ce n’est pas émotionnel”, a déclaré Wilder à Yahoo.

«Ce n’est pas une chose émotionnelle, c’est une chose principale. Nous avons parlé de cette situation de nombreuses années avant même que cela ne se produise. J’ai dit en tant que guerrier, en tant que champion, en tant que leader, en tant que dirigeant, je veux sortir sur mon bouclier. Si je parle d’entrer et de tuer un homme, je respecte la même chose. Je respecte le même principe de réception.

«J’ai donc dit à mon équipe de ne jamais, jamais, peu importe à quoi cela ressemble, de ne jamais jeter l’éponge avec moi parce que je suis un type spécial. Il me restait encore cinq tours. Peu importe à quoi ça ressemblait, j’étais toujours dans le combat.

«Je comprends qu’il cherchait pour moi et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits.»

Il critiquait également l’arbitre, Kenny Bayless, car il pensait qu’il avait permis à Fury de le frapper à l’arrière de la tête:

“L’arbitre m’a dit spécifiquement que si je le frappais à l’arrière de la tête ou le frappais à la pause, il me disqualifierait”, a-t-il ajouté.

«Mais je suppose que cela ne visait que moi, car il a permis à Fury de faire ces choses. C’est la seule chose qui m’a dérangé. “

