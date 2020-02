Deontay Wilder réagit à la perte de TKO contre Tyson Fury

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Ce soir, Deontay Wilder a affronté Tyson Fury dans un match revanche historique au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Lors de leur première collision, “The Gypsy King” aurait pu remporter les points s’il n’avait pas percuté la toile après avoir absorbé une frappe brutale de Wilder au 12ème tour. Le combat s’est finalement terminé par un match nul et les deux combattants sont entrés invaincus en 2020.

Le prix en jeu était le titre mondial des poids lourds WBC de Wilder. “Le bombardier de bronze” était convaincu qu’il finirait son adversaire lors de leur deuxième rencontre. Il a publié un avertissement quelques heures avant le combat sur Instagram:

“Je suis sur le point de mettre la claque sur ton cul de bonbons le samedi soir, Tyson Fury!”, Wilder a légendé le post. «Et cela, je le promets! #BombSquad #TillThisDay ».

Au début du tour 1, Tyson Fury a poussé en avant pour sonder son adversaire. Il a renversé son Wilder avec une main droite tueuse au troisième tour. Le bombardier de bronze est revenu sur ses pieds mais a été sensiblement secoué et a eu du mal à se remettre en forme. Le roi tsigane a continué d’étouffer son adversaire avec des mains droites et des feintes dures. Au 7e tour, il a acculé Wilder et a délivré un barrage de coups de poing. Le coin de Wilder a finalement jeté l’éponge et l’arbitre a mis fin à l’action. Fury a remporté la victoire au 7e tour TKO.

Déçu par sa première perte de carrière, Wilder a partagé ses réflexions sur son interview sur le ring de boxe:

«Je vais bien, vous savez, des choses comme ça se produisent. Le meilleur homme a gagné la nuit. Mais mon entraîneur, mon côté a jeté l’éponge, et vous savez, je suis prêt à sortir sur mon bouclier », a-t-il déclaré.

«J’avais beaucoup de choses à faire dans ce combat, mais c’est ce que c’est. Ma jambe était déjà faible à cause d’autres petites choses. Mais je ne fais aucune excuse ce soir.

«Je souhaite juste que mon coin m’ait laissé sortir sur mon bouclier. Je suis un guerrier, c’est ce que je fais. Mais il a fait ce qu’il a fait, il n’y a aucune excuse et nous revenons et sommes plus forts. »

