Deontay Wilder reçoit un message de soutien de Floyd Mayweather suite à la perte de Fury

Au cours du week-end, Deontay Wilder a goûté à la défaite pour la première fois, succombant à une volée de coups de poing de septième ronde de Tyson Fury. Cette première défaite a également marqué la fin du règne de Wilder en tant que champion poids lourd WBC.

Bien que Wilder soit sans aucun doute déçu de la façon dont les choses se sont déroulées sur le ring samedi soir, il a reçu les bons voeux de nombreux membres de la communauté des sports de combat. L’un des derniers à sonner est la légende de la boxe invaincue Floyd Mayweather Jr.

Mayweather a envoyé à Wilder un message de soutien sur Instagram, exhortant la communauté à «élever» le champion vaincu.

«Gagner, perdre ou tirer…. Deontay @BronzeBomber est notre frère qui a accompli de nombreux triomphes et, en tant que communauté, nous devrions tous l’éléver et le soutenir tout au long de tout cela. Quoi qu’il en soit, vous êtes toujours un gagnant à mes yeux, King! “

La guerre du week-end de Deontay Wilder et Tyson Fury était une revanche d’un combat de 2018, qui s’est terminé par un match nul controversé.

Alors que le match revanche était tout à fait unilatéral en faveur de Fury, on s’attend à ce que la paire puisse se rencontrer dans une trilogie dans un avenir proche. Le contrat de Wilder lui permet de forcer une revanche immédiate, et Fury semble croire que les choses vont bouger – même si une collision avec le champion unifié des poids lourds Anthony Joshua est également possible.

“Le butin de la guerre vient de se produire”, a déclaré Fury après le combat (via The Guardian). «J’ai besoin de profiter de cette victoire et Deontay aura besoin de temps pour se remettre du combat, mais je suis presque sûr qu’il prendra un match revanche parce qu’il est un perforateur de dynamite. Il peut à tout moment faire sortir quelqu’un. Avec ce danger, alors vous vous battez toujours. Je suis presque sûr que nous recommencerons s’il le veut. Mais s’il ne le veut pas, ce sont mes promoteurs et quoi qu’ils veuillent faire, je suis content. Celui qui suivra recevra le même traitement, c’est sûr. “

Que pensez-vous du message que Deontay Wilder a reçu de Floyd Mayweather après le combat?

